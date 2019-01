Accident d'autobus à Ottawa: un professeur appelle le BST à enquêter

Un professeur d'ingénierie appelle le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) à enquêter sur l'accident d'autobus à Ottawa, qui a fait trois morts et 23 blessés, afin d'empêcher que de tels drames ne se reproduisent.

Ahmed Shalaby, du département de génie civil de l'Université du Manitoba, a fait valoir que l'organisme fédéral devrait être impliqué dans l'enquête sur l'accident mortel pour s'assurer que les conclusions sont rendues publiques et que des recommandations sont formulées pour améliorer la sécurité dans tout le pays.

Un autobus urbain à impériale a monté sur le trottoir et a heurté un abribus vendredi après-midi, encastrant profondément la partie supérieure du véhicule et écrasant un certain nombre de sièges.

Un hôpital local a indiqué qu'une personne se trouvait encore dans un état critique, que six étaient dans un état grave et quatre dans un état stable.

Le BST a confirmé qu'il n'enquêtait pas sur l'accident d'autobus, l'organisme fédéral indépendant ne s'attardant qu'aux événements maritimes, de pipelines, ferroviaires et aériens.

M. Shalaby souhaite que la Ville d'Ottawa demande au BST de participer à l'enquête, qui est actuellement dirigée par la police d'Ottawa.