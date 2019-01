Poudrerie et neige sur le sud du Québec

Les météorologues prévoyaient hier qu'un système dépressionnaire fasse tomber jusqu'à 10 centimètres de neige sur Montréal et ses environs dans la nuit d'hier à aujourd'hui et en matinée, ce qui aurait pour effet de créer de la poudrerie ce matin.

La situation concerne une bonne partie du sud de la province, qui aura droit au même menu. « Sur toute la Rive-Sud, en allant vers l'Estrie, ce sera la même chose », a affirmé Michel Moreau, météorologue à Environnement Canada.

L'heure de pointe matinale pourrait être perturbée, alors que les vents prendront de la vigueur sur Montréal et plus au sud. « Surtout le long du Richelieu, les vents pourraient atteindre 90 km/h [ce] matin », a laissé savoir M. Moreau. Avec des vents si violents, dit-il, on s'attend à de la forte poudrerie dans les régions touchées.

Accalmie en après-midi

On prévoit toutefois que le désagrément sera de courte durée. Une accalmie est attendue cet après-midi. La neige devrait alors se changer en pluie intermittente au sud. Ces intempéries dureront jusqu'en début de soirée, rapporte M. Moreau.

Côté température, le mercure va continuer de grimper. Au nord du Saint-Laurent, le changement de température pourrait annoncer une « petite bruine verglaçante ».

À Montréal, le thermomètre devrait d'abord afficher-8 °C en matinée pour atteindre 3 °C cet après-midi.

Demain, les météorologues « surveillent » de potentielles chutes de neige significatives pour la région de Montréal et tout le secteur sud du Québec. « Il est un peu tôt pour connaître les accumulations, car cela va dépendre des températures », a expliqué M. Moreau, hier soir.

Le mercure oscillera autour de zéro. S'il se maintient sous le point de congélation, on s'attend à une couche de neige considérable.

Neige dans les Laurentides

Ailleurs au Québec, un avertissement de chute de neige était en vigueur hier soir pour les Laurentides, alors que le plus gros des accumulations est prévu pour ce matin. Les précipitations de la matinée ne devraient pas se changer en pluie comme au sud, mais plutôt continuer de tomber sous forme de flocons ce soir, prévoit Environnement Canada.

On prévient qu'il faudra « composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement ». « Les avertissements devraient se terminer tôt mardi », a cependant indiqué Michel Moreau.