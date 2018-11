Réveil sous la neige à Montréal

À 7h, les flocons continuaient à tomber sur l'île. Environnement Canada prévoit un total de 10 à 15 centimètres de neige sur la métropole.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles, prévient la météorologue Catherine Brabant, qui travaille pour l'agence fédérale. « Puisque c'est la première neige et que ça risque de tomber fort [ce matin], on voulait avertir les gens. Ça nous inquiétait, même si les quantités peuvent rester sous le seuil d'avertissement de 15 centimètres », a-t-elle ajouté.

Tôt vendredi matin, aucune commission scolaire québécoise n'avait annoncé la fermeture de ses écoles.

La Société de transport de Montréal (STM) avertissait que « les effets de la tempête se font sentir sur le réseau bus aujourd'hui, et des retards sont à prévoir » via les réseaux sociaux.

« Pour la sécurité de tous, adaptez votre conduite afin d'éviter les dérapages et les collisions », a mis en garde le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le sud du Québec est affecté par une dépression en provenance des États-Unis jusqu'à ce soir. Le système doit se déplacer vers la Nouvelle-Écosse et l'est de Terre-Neuve-et-Labrador. « Le coeur de la tempête ne nous touchera pas, mais nous en ressentirons les effets », dit-elle. L'Estrie et la Beauce seront plus touchées alors que de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus.

ACCUMULATIONS AILLEURS DANS LA PROVINCE

Dans la région de la Capitale-Nationale, l'heure de pointe du matin sera aussi à surveiller. Environ 10 centimètres sont attendus. « Par contre, les secteurs de Montmagny et de Lévis pourraient aussi recevoir de bonnes rafales risquant de réduire la visibilité sur la route », a prévenu Mme Brabant. Ces secteurs sont exposés aux vents du nord-est.

L'Est-du-Québec devrait s'en tirer avec des accumulations variant entre 5 et 10 centimètres, tout comme la Côte-Nord où l'on s'attend à recevoir moins de 5 centimètres. En Gaspésie, les secteurs plus au sud, comme la Baie-des-Chaleurs, pourraient, quant à eux, recevoir des quantités similaires à celles qui sont prévues pour l'Estrie, entre 15 et 20 centimètres.

La grande majorité des régions du Québec ont déjà leur tapis blanc depuis un bon moment. Le nord de la métropole avait aussi reçu ses premiers flocons un peu plus tôt cette semaine. « C'est pas mal seulement l'extrême sud du Québec qui avait été épargné jusqu'à présent », a indiqué Catherine Brabant.