NOTIFICATIONS REÇUES PAR LA PRESSE. ET PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS

Les concepteurs de jeux mobiles ont fait appel à des experts en psychologie et en neurologie pour rendre les joueurs captifs. Voici les failles qu’ils exploitent.

L’attachement aux personnages

Près de la moitié (43 %) des 249 jeux mobiles gratuits pour enfants analysés par la chercheuse Maude Bonenfant, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), poussaient des notifications aux jeunes. « Souvent, un petit animal que l’enfant adore lui dit : ‟reviens jouer avec moi !” ou ‟viens me nourrir, j’ai faim”. Comment peut-il résister à ça ? », dénonce-t-elle. En pleine partie, tandis qu’une histoire se déroule, des personnages demandent aussi aux joueurs de faire des achats ou de regarder des publicités. L’attachement à cet univers rend un refus difficile.

La soif de récompenses

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Le jeu Zooba attise l’excitation des écoliers avec des confettis, un cochon volant et les mots « SOURIS ! TU L’AS MÉRITÉ ! » ainsi que « Bravo ! Ce n’était pas une tâche facile, mais tu as rempli ta tirelire. »

CHAIRE DE RECHERCHE DE CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Les récompenses payantes à durée limitée et les rabais offerts par des applications comme HungrySharkEvolution – un jeu d’action d’Ubisoft destiné aux adolescents – stimulent les achats.

SAISIE D’ÉCRAN FAITE PAR LA PRESSE EN COURS DE JEU Le jeu Hello Kitty World 2 incite aussi les enfants à dépenser avec des offres à durée limitée. le magasin propose des paniers de pommes virtuelles à 69,99 $…

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Le jeu KleptoCats 2 consiste à remplir un « chatalogue » en achetant des chats qui partiront en mission. Le compléter prend beaucoup de temps, ce qui peut pousser les impatients à dépenser. 1 /4







Les récompenses valorisent et motivent les enfants. Pour augmenter leur impact, les jeux les accompagnent de sons et de confettis. Les gains sont par ailleurs aisés en début de jeu, puis les exigences croissent afin d’étirer le temps de connexion, même si trop d’heures d’écran nuit à la concentration et à la santé. Des applications créent en prime un sentiment d’urgence en affichant : « C’est une offre unique. Es-tu certain de vouloir la rater ? » ou « Tu ne pourras plus l’obtenir plus tard ! ».

L’habitude quotidienne

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Comme 23 % des applications analysées, le jeu d’aventure Zooba confie des missions quotidiennes aux enfants, qui incarnent des animaux aux grands yeux voulant devenir « rois du zoo ». D’autres récompensent automatiquement chaque connexion.

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Des jeux comme SpongeBob : Krusty Cook-Off intègrent une boutique, où les offres changent quotidiennement.

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Le jeu LEGO Tower offre des « pièces quotidiennes gratuites » aux enfants.

CAPTURE D’ÉCRAN FAITE PAR LA PRESSE EN COURS DE JEU Le jeu de ferme Dragon Scape accorde aux enfants un point d’énergie toutes les 90 secondes, pour les inciter à rester connectés longtemps (mots encerclés par La Presse). 1 /4







Plusieurs jeux s’attachent les enfants en récompensant le simple geste de se connecter chaque jour, ou bien l’accomplissement quotidien d’une mission ou d’une récolte. Les bénéfices à venir sont annoncés pour susciter la convoitise. Certains jeux imposent même aux enfants de revenir en ligne plusieurs jours de suite, sous peine de voir disparaître leurs gains passés, pour profiter de leur forte aversion à la perte. Ces tactiques permettent de créer peu à peu une habitude qui risque de s’ancrer.

L’excitation du hasard

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Les coffres à surprises comme celui-ci (apparu dans le jeu de combat Brawl Stars pour 9+ ou 10+) procurent de tels frissons d’excitation aux enfants que certains dépensent follement pour en ouvrir.

CAPTURES D’ÉCRAN FOURNIES PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS « Boîte mystère, obtiens un objet spécial » [en échange du visionnement d’une publicité], affiche l’application de ménage virtuel DeepClean Inc. 3D (à gauche). Dans le jeu de collection de peluches Tsum Tsum (à droite), il fallait choisir entre deux boîtes surprises. 1 /2



De nombreux jeux accordent des récompenses de façon imprévisible, ce qui favorise le jeu compulsif, prévient Mme Bonenfant. « Quand ce qu’ils convoitent est rare, les enfants voudront se connecter plusieurs fois par jour pour être là au bon moment, et essayer, réessayer et réessayer encore. » Pour fouetter leur désir, plusieurs applications exposent les récompenses qu’ils auraient pu gagner, ce qui pousse même des enfants à payer pour obtenir une nouvelle chance. Ils doivent parfois choisir entre deux ou trois récompenses mystères, et certains deviennent accros aux frissons qu’ils procurent ou s’habituent aux risques.

La frustration

CAPTURE D’ÉCRAN FOURNIE PAR LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS « À court d’énergie ? Pas de problème ! Renfloue-la avec ce ‟pack revigorant” », propose le jeu EverMerge : Merge 3 Puzzle. Qui attise la tentation en ajoutant : « achète maintenant », « offre unique » et « 20 % de plus ».

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB JE(UX) ! DE LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LES DONNÉES MASSIVES ET LES COMMUNAUTÉS DE JOUEURS Dans Dog Life Simulator (à gauche), les joueurs ont deux minutes pour faire démarrer la publicité donnant droit à un nouvel habit. Les mots « non merci » sont presque cachés, un type de design baptisé « interface truquée » par les chercheurs. « Tu as perdu ! », prévient le jeu de droite, High Heels !, quand un joueur échoue à franchir des obstacles en talons hauts et doit regarder de la publicité pour passer à l’étape suivante. 1 /2



Plusieurs jeux gratuits bloquent de façon temporaire la progression des joueurs, après certains gains ou l’épuisement de leurs points d’énergie. Pour continuer, ils doivent payer ou visionner de la publicité. « Les enfants ayant beaucoup de mal à différer la satisfaction de leurs désirs, la frustration les pousse souvent à accepter cette transaction, indique Mme Bonenfant. Et les parents n’ont aucun contrôle sur la publicité qui sera propulsée dans le jeu. »