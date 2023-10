Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

L’inspiration

Le bien-être n’a pas de prix

L’activité physique aide à la concentration, au bonheur et à la performance. Groupe Ali Excavation l’a bien compris. Cette firme d’ingénieurs civils en construction spécialistes d’excavation en tout genre a décidé de miser sur le bien-être et la santé de ses employés. Situé dans le parc industriel de Salaberry-de-Valleyfield, le tiers des 30 500 pi⁠2 de son nouveau siège social sera d’usage essentiellement récréatif. Les employés pourront profiter de rien de moins qu’une scène de spectacles de luxe avec un parterre pouvant accueillir 300 personnes. Le toit de l’immeuble n’aura rien à envier aux bureaux modernes que l’on a l’habitude de voir en Californie : surface de dek hockey, gazon synthétique multisports, piste d’athlétisme, court de basketball avec estrades et divers espaces-terrasses. Les employés auront aussi un gymnase intérieur et un court de tennis.

Source : Groupe Ali Excavation

La tendance

Les quatre tendances de recrutement 2024

La rémunération sera en 2024 un élément essentiel, prédit Robert Half, une entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents. Près de 4 travailleurs sur 10 affirment que leur plus grande frustration lorsqu’ils recherchent un emploi est de ne pas se voir offrir une rémunération conforme à leurs attentes, indique Robert Half, et plus du tiers des recruteurs signale une hausse du nombre de candidats qui demandent à négocier des régimes de rémunération. En deuxième position viennent les horaires flexibles, qui seront toujours hautement recherchés. En troisième place, Robert Half prédit que les entreprises seront prêtes à payer plus pour les meilleurs talents, car 92 % des recruteurs ont de la difficulté à embaucher des gens qualifiés. Finalement, la transparence salariale s’imposera enfin en 2024 : 55 % des recruteurs affirment que l’ajout de renseignements sur les salaires dans les offres d’emploi aide à attirer des candidats qualifiés et permet de gagner du temps lors de l’entrevue.

Source : Robert Half

Le chiffre

10 000 $

Vous êtes une femme entrepreneure à la tête d’une petite entreprise de 99 employés ou moins ? Les revenus annuels de l’entreprise sont inférieurs à 1 million de dollars ? Vous avez jusqu’au 5 novembre pour vous inscrire au concours permettant de gagner l’une des 10 subventions de 10 000 $ offertes par Mastercard et Pier Five. La sélection de 15 finalistes aura lieu le 4 décembre, et les lauréats seront annoncés le 29 janvier 2024. Cette somme vise à permettre aux petites entreprises d’investir dans leur croissance. Les 10 lauréates iront à Toronto recevoir leur prix et seront mises en contact avec des mentors et des spécialistes de Mastercard. Selon les données de Statistique Canada, les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises au Canada, mais seulement 17,7 % d’entre elles appartiennent majoritairement à des femmes.

Source : Mastercard

L’étude

Oui, les femmes sont ambitieuses

PHOTO BRENDON THORNE, ARCHIVES BLOOMBERG Selon la plus récente édition du rapport annuel Women in the Workplace de McKinsey & Company et LeanIn.Org, 96 % des femmes déclarent que leur carrière est importante pour elles et 81 % sont intéressées par une promotion au niveau supérieur.

Contrairement à la croyance populaire, les femmes de 2023 sont très ambitieuses. Selon la plus récente édition du rapport annuel Women in the Workplace de McKinsey & Company et LeanIn.Org, 96 % des femmes déclarent que leur carrière est importante pour elles et 81 % sont intéressées par une promotion au niveau supérieur. Contrairement aussi à ce que certains employeurs croient, le travail en mode flexibilité n’est pas seulement un désir féminin et n’entrave pas l’ambition, soutient le rapport. Les femmes (80 %) et les hommes (79 %) conviennent que le travail à distance et hybride facilite l’équilibre entre le travail et la vie privée. Enfin, bien que plusieurs les considèrent comme banales, les micro-agressions au travail ont un effet dommageable et les données révèlent que ce sont les femmes qui en font les frais dans la plupart des cas. La majorité des femmes (73 %) affirment qu’elles doivent changer leur façon d’agir et de se vêtir pour s’en protéger.

Source : McKinsey & Company et LeanIn.Org

Le geste

Motiver les entrepreneurs de 18 à 39 ans

Futurpreneur et Objectif avenir RBC ont décerné pour une troisième année leurs Prix Cap sur ma nouvelle entreprise RBC. Huit jeunes entrepreneurs de partout au Canada ont ainsi reçu 10 000 $ pour soutenir le développement de leur entreprise. Ces prix visent à encourager et à récompenser les jeunes qui ont fait les formations gratuites du programme Cap sur mes affaires de l’organisme à but non lucratif Futurpreneur. « Quand les jeunes réussissent, tout le monde réussit », a affirmé dans un communiqué Mark Beckles, vice-président, innovation et impact sociaux, chez RBC. Corine Sobela, de Longueuil, a reçu le Prix de l’entrepreneure noire de demain pour AFI Épicerie, spécialisée dans la vente de produits alimentaires de l’Afrique et des îles ; Célia Talbot, de Québec, s’est vu attribuer celui de Jeune entrepreneure pour Citron par Célia, une entreprise qui propose des services de chef à domicile ; l’Albertaine Vanessa Gillespie a reçu le Prix de l’entrepreneure autochtone de demain avec son entreprise de cosmétiques Stellar Contours par Nurse V.

Source : Futurpreneur et RBC