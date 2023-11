Les coupes appréhendées dans le métro et les autobus du Grand Montréal n’auront pas lieu, du moins à court terme, confirme l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Dans son cadre budgétaire publié jeudi, l’organisme éponge toutefois 165 millions pour développer et maintenir les actifs, en prévenant que l’industrie repose sur un équilibre pour le moins « précaire ».

« C’est un peu comme un pansement pour l’année 2024 », résume le directeur général de l’Autorité, Benoit Gendron. Selon lui, « la bonne nouvelle, c’est qu’on évite les coupes de services tant redoutées ». « C’était notre priorité à tous », insiste-t-il.

L’ARTM devra allonger l’an prochain quelque 165,5 millions en sommes non récurrentes dans le développement des services et le maintien des actifs. Pour équilibrer son cadre budgétaire, elle demandera aussi aux sociétés de transport de réduire leurs dépenses de 15,6 millions en moyenne. Au total, la réduction des dépenses des sociétés devrait atteindre environ 80 millions en 2024.

Pendant ce temps, les contributions des municipalités de la région métropolitaine devront augmenter de 36,4 millions pour boucler l’exercice. L’Autorité affirme qu’elle réduira aussi son budget de près de 20 millions en 2024 pour y arriver.

Bref, si tout se passe bien, le service sera donc maintenu à court terme, puisque ces « optimisations » permettront de faire en sorte que la rémunération à l’exploitation des opérateurs – autrement dit, les revenus des sociétés de transport – augmentera en moyenne de 3,2 % l’an prochain.

On ignore encore combien touchera avec précision la Société de transport de Montréal (STM). L’an dernier, la hausse de sa rémunération avait été de 7,1 % ; ses revenus étaient passés de 1,49 à 1,58 milliard.

Vers d’autres négociations

Dans un communiqué, l’ARTM réitère qu’une table de travail devra être mise en place « rapidement » avec le ministère des Transports et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour « identifier des sources de financement pérennes et prévisibles pour la période 2025-2029 ». « Personne ne veut revivre une situation comme celle à laquelle nous avons été confrontés cet automne », affirme M. Gendron.

Il fait ainsi référence aux dures négociations qui se sont tenues entre Québec et Montréal, souvent sur la place publique, et qui ont pris abruptement fin au début du mois de novembre.

Ultimement, le gouvernement versera 238 millions au transport collectif du Grand Montréal en 2024, dont 218 millions à l’ARTM. Pourtant, les maires et mairesses avaient dit craindre des compressions importantes en deçà d’une aide de 300 millions, dont la fermeture du métro après 23 h.

« C’est à la suite de négociations ardues qu’un cadre financier a pu être bouclé de justesse, à la veille de l’adoption des budgets des municipalités et des OPTC. Ces modalités de planification budgétaire sont insoutenables », conclut M. Gendron, qui déplore que l’ARTM soit tout de même contrainte « d’hypothéquer l’avenir en réallouant des sommes non récurrentes ».

La semaine dernière, dans son budget 2024, la Ville de Montréal avait fait bondir sa contribution totale à l’ARTM de 48,4 millions en 2024, passant de 667,2 millions à 715,6 millions, une hausse de 7 %. C’est d’ailleurs la plus forte augmentation du budget : le transport collectif représente ainsi maintenant 10,2 % des dépenses de la municipalité, contre 9,9 % en 2023.

Peu avant, la STM avait annoncé qu’elle devrait supprimer plus de 120 postes et réduire ses dépenses de 50 millions pour équilibrer son prochain budget. C’est cet effort qui devrait lui permettre de ne pas réduire le service dans le métro et le réseau d’autobus pour le moment, avait soutenu la société.