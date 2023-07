Dès ce week-end, il sera possible de monter à bord d’un train du Réseau express métropolitain (REM) entre la Rive-Sud et la gare Centrale de Montréal. Ce premier tronçon comptera cinq stations. Que changera-t-il pour les usagers ? Combien coûtera-t-il ? Où ira-t-il, précisément ? À l’approche du grand lancement, La Presse répond à vos questions.

Combien faudra-t-il débourser pour prendre le REM ?

Tout dépendra d’où vous partez et où vous allez. Depuis 2022, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a en effet regroupé les titres tarifaires pour tous les modes de transport, y compris le REM. Quatre zones ont été définies : la zone A (Montréal), la zone B (Laval et Longueuil) et les zones C et D (couronnes nord et sud). De façon générale, plus vous franchissez de zones dans vos déplacements, plus le titre est cher. De Brossard jusqu’à Montréal – autrement dit de la zone B à la zone A –, un passage unique coûtera 4,50 $, alors que seulement sur l’île, il coûtera 3,75 $. Si vous vous rendez jusqu’aux couronnes, le billet sera à 6,75 $. En zone A, un abonnement mensuel coûte 97 $, alors qu’en zones AB, il revient à 155 $ et en zones ABC, à 190 $. Les billets peuvent être achetés dans les stations du REM directement. La carte OPUS demeurera le dispositif de choix pour charger ses titres de transport, et on pourra passer du REM au métro avec la même carte.

Où sont les stations en service ?

Ce premier tronçon comporte cinq stations. Sur la Rive-Sud, il y a d’abord la station Brossard, sur le boulevard de Rome, puis la station Du Quartier, rue de L’Éclipse, et enfin la station Panama, rue Philippines. Les deux autres stations inaugurées sont sur le boulevard René-Lévesque, à L’Île-des-Sœurs, et à la gare Centrale, rue De La Gauchetière, au centre-ville de Montréal.

Quel impact aura le REM sur mon parcours ?

Un planificateur de trajets est offert en ligne, sur le site du REM, depuis quelques semaines. Si vous partez de la Rive-Sud, sachez qu’exo et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ont complètement repensé leurs lignes locales. En fait, aucun bus ne peut désormais emprunter le pont Samuel-De Champlain comme c’était le cas avant. Au RTL, 29 nouvelles lignes iront maintenant directement vers les trois stations du REM sur la Rive-Sud. Chez exo, ce nombre sera de 25. Une soixantaine d’autres lignes ont aussi été redessinées par le fait même. À L’Île-des-Sœurs aussi, la Société de transport de Montréal (STM) a changé plusieurs trajets pour permettre de se rendre à la station du REM. Bref, tout se rabattra maintenant vers le train léger, laissant plus de flexibilité aux sociétés de transport pour les lignes locales.

À quelle fréquence le REM passe-t-il ?

Pour l’heure, un train entrera en station toutes les 3 minutes 45 secondes en heure de pointe, entre 6 h 30 et 9 h 30 et entre 15 h 30 et 18 h 30, puis toutes les 7 minutes 30 secondes le reste de la journée. À terme, lorsque les autres tronçons du REM auront été livrés, CDPQ Infra veut atteindre 2 minutes 30 secondes en période de pointe et 5 minutes en période hors pointe.

Où pourra-t-on se stationner ?

Dans certaines stations, comme Brossard et Panama, des stationnements incitatifs seront à votre disposition. La plupart d’entre eux seront gratuits, mais d’autres peuvent être réservés et payés d’avance avec l’application Indigo.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le stationnement de la station Brossard du REM

La station Brossard comptera 2948 places de stationnement, dont près de 2100 sont gratuites ; à Panama, ce sera 304 places, dont 227 gratuites. Une place payante coûtera 9,90 $ la journée et 119 $ pour un abonnement mensuel. La durée maximale pour occuper une place sera de 24 heures.

Puis-je voyager dans le REM avec un vélo, un animal ?

Les vélos seront autorisés dans le REM dès sa mise en service, à raison de deux vélos par voiture maximum. Il s’agit toutefois d’un « projet pilote » qui s’échelonnera jusqu’au 20 août 2023. Il faudra voir si la règle est ensuite rendue permanente ou écartée. Quant aux animaux, ils devront voyager dans une cage, à l’exception des chiens qui pourront être tenus en laisse, mais toujours dans le cadre d’un projet pilote qui se tiendra jusqu’en août prochain, dans un premier temps.

Quand les autres tronçons du REM seront-ils livrés ?

CDPQ Infra a annoncé en juin 2022 que la livraison de 18 stations du REM, au centre-ville, dans l’ouest de l’île et dans la couronne nord, devra à nouveau être reportée. Pour l’instant, il faudra donc attendre au moins jusqu’à la fin de 2024, le chantier étant encore durement touché par la découverte, en juillet 2020, d’explosifs présents depuis un siècle dans le tunnel du mont Royal. Quant au tracé devant relier l’aéroport au centre-ville, la livraison est prévue en 2027, la construction de la station devant d’abord avoir lieu jusqu’en 2026.