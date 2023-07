En couple, avec des amis ou en famille, environ 60 000 personnes se sont déplacées samedi de la gare Centrale à la station Brossard pour être parmi les premiers à découvrir le nouveau tronçon du Réseau express métropolitain (REM).

Les enfants, accotés aux fenêtres, regardent l’horizon. Les parents se prennent en photo. Des amis filment avec leurs téléphones. Des retraités se souviennent d’Expo 67.

Après des heures d’attente à la gare Centrale, prise d’assaut par la foule, les portes du wagon blanc et vert du nouveau REM se referment. « Prochaine station, Île-des-Sœurs », lance la voix feutrée de Caroline Dhavernas.

Ça y est, le train s’ébranle, en douceur. Les clichés pleuvent. Rapidement, le train surplombe les abords industriels du secteur Bridge Bonaventure, avec vue sur les rails entrelacés du Canadien National.

Au loin, des points de repère montréalais défilent : le profil du mont Royal derrière les gratte-ciel du centre-ville, l’enseigne lumineuse Farine Five Roses, le pont Jacques-Cartier, la brasserie Molson, la Biosphère.

« C’est vraiment un moment historique, il faut en profiter ! », s’enthousiasme Lansana Camara. Avec sa conjointe Fatoumata Bangoura et leurs trois enfants de 2 à 11 ans, le couple tire parti des vacances. « C’est vraiment génial de voir la ville, on en profite pour la faire visiter aux enfants », renchérit M. Camara.

C’est justement pour leurs plus jeunes que deux autres couples d’amis et leurs enfants ont décidé de venir samedi.

« On voulait qu’ils puissent dire : on était là ! », s’exclame Serge Carrier. « On est très excités. » Le projet illustre la transition vers un mode de transport plus durable, ajoute-t-il.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Serge Carrier a pris le REM samedi en compagnie de sa famille.

Un peu plus loin dans le wagon, Gaston et Lucille Roberge, des retraités de Saint-Bruno-de-Montarville, tiennent le passeport d’inauguration du REM, dont 10 000 exemplaires ont été distribués dans les premières heures samedi. Dans ce document, un tampon de chaque station peut être imprimé pendant la fin de semaine de découverte.

C’est tout un évènement [l’arrivée du REM]. Quand l’Expo a ouvert, on était là. Cette fois-ci, on est encore là ! Lucille Roberge

20 000 passagers en trois heures

La « journée de découverte » du REM de samedi a été victime de son succès. En moins de trois heures en matinée, 20 000 passagers sont montés à bord, alors que la capacité journalière est de 30 000. En fin de journée, le bilan était monté à 60 000. « Ça dépasse largement nos attentes, c’est vraiment impressionnant », s’est étonné le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix, croisé à la gare Centrale. « C’est historique d’avoir eu ce rendez-vous-là avec les usagers, qui sont venus rencontrer le REM pour la première fois », ajoute-t-il.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix

En fin de matinée, le REM indiquait qu’il n’accepterait plus de nouveaux passagers, pour s’assurer que ceux qui s’étaient rendus d’une ville à l’autre seraient en mesure de rentrer à la maison. Mais il n’a finalement pas été question de retourner les gens, a indiqué M. Lacroix en fin de journée. « Les gens étaient contents, et certains s’étaient déplacés de très loin », explique-t-il.

L’achalandage a débuté dès 7 h du matin, avec des files d’attente s’étirant déjà aux cinq stations nouvellement en service, a souligné le porte-parole. « Ça montre que les gens ont soif de grands projets », estime-t-il.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE De nombreuses faisaient la file samedi à la gare Centrale.

Au passage de La Presse à la gare Centrale vers midi, l’attente était d’environ 90 minutes. La file, elle s’étirait sur tout le plancher de la gare. Vers 15 h 30, l’achalandage était semblable.

Du côté de la station Brossard, une file de plusieurs dizaines de mètres s’est étirée à l’extérieur de la station pendant tout l’après-midi. Malgré un ciel gris, des percussionnistes rendaient l’ambiance festive. Les automobilistes, eux, devaient prendre leur mal en patience pour atteindre la station.

L’attente était toutefois nettement moins longue aux trois autres stations, soit Du Quartier, Panama et Île-des-Sœurs, a pu constater La Presse.

Problèmes d’ascenseur

Détail choquant : l’ascenseur à la gare Centrale est tombé en panne samedi, nuisant aux déplacements des personnes à mobilité réduite.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La gare Centrale était bondée samedi.

Sophie Brault, qui se déplace en fauteuil roulant, est arrivée tôt samedi matin. À son arrivée, mauvaise surprise : l’ascenseur permettant de se rendre au quai ne fonctionne pas. Une heure et quart plus tard, le problème est réglé et elle monte dans le train, direction Brossard.

De retour à Montréal, l’ascenseur ne fonctionne pas… encore une fois. « Ça a pris près d’une heure et demie avant de pouvoir finalement sortir de la gare. C’est un peu décevant qu’il y ait autant de problèmes au niveau du fonctionnement de l’ascenseur, sachant que tout est neuf », déplore-t-elle au bout du fil.

« Il y a eu de la surchauffe des ascenseurs, parce qu’il y a eu un moment où ils n’arrêtaient jamais, explique M. Lacroix. Il y a eu des équipes techniques qui ont dû se déplacer. On est en mode plan B et solutions pour voir ce qu’on peut faire [pour ce dimanche] », ajoute-t-il.

Les personnes en quadriporteurs et fauteuil roulant ont ensuite eu la priorité pour prendre l’ascenseur, tandis que les employés du REM se sont relayés pour aider à monter les poussettes, raconte M. Lacroix.

« Moi, je suis chanceux parce que je peux descendre de mon fauteuil », a témoigné à la sortie Mario Jr. Lemire. À son côté, son ami Bruno Poitras n’en revient pas. « Ce n’est pas La Ronde, c’est le gouvernement ! s’indigne-t-il. Je ne peux pas croire que la première journée de l’inauguration, l’ascenseur ne fonctionnait pas. »

Des changements d’habitude

Les passagers rencontrés prévoient-ils changer leurs habitudes ? « Pour aller prendre un verre à Montréal, on se promet de prendre le REM, pour changer », souligne Charles Dubois accompagné de sa conjointe Myriam Gervais. Ces Longueuillois retraités de la Société de transport de Montréal (STM) s’émerveillent devant le nouveau train. « C’est la plus belle affaire qu’ils pouvaient faire pour montrer qu’on est capable d’avoir des [infrastructures] à Montréal », estime M. Dubois.

À Brossard, James Huang s’est déplacé avec sa famille – ses parents, sa conjointe et leurs enfants – pour « enfin voir le REM », explique-t-il. « Ça pourrait nous faciliter la route pour aller à Montréal, espère-t-il. Et éviter le stationnement là-bas. »

Avec Léa Carrier, La Presse