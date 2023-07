Défilé de Fierté Montréal

Les bénévoles remplacés par des contractuels

(Montréal) Les responsables des fermetures de rues et de la sécurité pour le défilé de Fierté Montréal ne seront plus des bénévoles, de sorte que leur rôle « ne pourra plus compromettre » la tenue de l’évènement dont l’annulation avait causé la controverse l’an dernier.