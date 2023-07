Le REM est au maximum de sa capacité pour samedi et n’acceptera pas de nouveaux passagers. La fin de semaine de découverte se poursuivra dès dimanche pour ceux qui souhaitent y monter.

En moins de trois heures samedi, 20 000 passagers ont embarqué dans le tronçon du Réseau express métropolitain (REM) reliant Brossard à la station Gare Centrale de Montréal. « Ça dépasse largement nos attentes », s’étonne le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix.

La gare Centrale de Montréal bourdonne : des centaines de personnes, dans une file faisant le tour du plancher principal, attendent leur tour pour tester le nouveau tronçon du REM. Au courant de cette fin de semaine de découverte, le REM est gratuit pour les usagers.

Chantal Charron est venue de l’est de Laval pour tester ce nouveau train léger. « On voulait savoir comment ça fonctionne », explique-t-elle. La curiosité se mêle à l’envie de faire partie de ce moment historique. « On est arrivés le plus tôt possible », ajoute-t-elle, caméra GoPro à la main.

Mais dès 7 h samedi matin, des files s’étiraient aux différentes stations du REM, confirme le porte-parole Jean-Vincent Lacroix.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

« Non, on ne s’attendait pas à ça, souligne-t-il. On s’attendait à ce que ce soit populaire, mais ça dépasse largement nos attentes. »

En pleine période de vacances, l’institution n’avait pas prévu un tel achalandage. « Ça montre que les gens ont soif de grands projets », estime le porte-parole.

À midi, le REM a indiqué qu’aucun nouveau passager ne serait admis dans le train samedi. Entre 9 h et midi, 20 000 passagers ont embarqué dans le train, alors que l’achalandage typique est de 30 000 personnes par jour, explique M. Lacroix.

« On veut ramener les gens à la maison », renchérit-il. En effet, plusieurs passagers ont utilisé le REM samedi pour faire un aller-retour.

Prochaine station, Brossard

Une fois dans le REM, enfants et adultes se rapprochent des fenêtres. L’excitation est palpable.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Serge Carrier a pris le REM samedi en compagnie de sa famille.

On voulait que les enfants puissent dire : on était là ! Serge Carrier

Serge Carrier et sa famille, ainsi qu’un autre couple d’amis et leurs enfants, ont décidé de venir samedi pour faire partie de l’Histoire. « On est très excité », ajoute M. Carrier dans le wagon.

« C’est vraiment un moment historique, il faut en profiter ! », s’enthousiasme aussi Lansana Camara, en route vers la Rive-Sud. Avec sa conjointe Fatoumata Bangoura et leurs trois enfants de 2 à 11 ans, le couple profite des vacances. « C’est vraiment génial de voir la ville, on en profite pour faire visiter les enfants », renchérit M. Camara.

Un peu plus loin, Gaston et Lucille Roberge, des retraités de Saint-Bruno-de-Montarville, tiennent le passeport d’inauguration du REM. Dans ce petit document, une étampe de chaque station peut être imprimée pendant la fin de semaine de découverte.

C’est un évènement. Quand l’Expo a ouvert, on était là. Cette fois-ci, on est encore là ! Lucille Roberge

Les passagers rencontrés prévoient-ils changer leurs habitudes ? « Pour aller prendre un verre à Montréal, on se promet de prendre le REM », souligne Charles Dubois, un retraité de la Société des transports de Montréal (STM). Que pense-t-il du REM ? « C’est la plus belle affaire qu’ils pouvaient faire pour montrer qu’on est capable d’avoir des [infrastructures] à Montréal », estime le Longueuillois.

Une fois le wagon arrivé à Brossard, une file tout aussi impressionnante s’étire à l’extérieur de la station. Dans une ambiance festive, des tams-tams ponctuent l’attente. James Huang s’est déplacé avec sa famille — ses parents, sa conjointe et leurs enfants — pour « enfin voir le REM », explique-t-il. « Ça pourrait nous faciliter la route pour aller à Montréal et éviter le stationnement là-bas », espère-t-il.