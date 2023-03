Assez d’action ? Pas assez d’action ? L’administration Plante a défendu ses efforts de revitalisation du Village, jeudi, alors que l’opposition annonçait son propre plan de sauvetage.

Le secteur est sous les projecteurs depuis le début de la pandémie, mais la situation s’est davantage détériorée dans les derniers mois, selon l’association locale des commerçants. La présence des itinérants et des locaux vacants y est très importante.

Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme au sein de l’administration Plante, a annoncé jeudi la création d’une « cellule de crise intergouvernementale » pour aider le quartier. La Ville de Montréal, le réseau de la santé et la police s’y trouveront notamment.

« S’il y avait une baguette magique pour sauver le village, on le saurait et les mesures auraient déjà été mises en place », a fait valoir Robert Beaudry, qui appelle à la patience. L’élu a ajouté que les policiers des postes de quartier locaux seraient plus présents dans le secteur et qu’une patrouille de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) serait dédiée au secteur Berri-UQAM sept jours sur sept.

M. Beaudry réagissait à une sortie de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal, qui présentait jeudi son « plan de redressement » pour le Village. On y demande notamment plus de policiers, plus d’équipes de nettoyage, plus de toilettes publiques et plus de cendriers.

L’opposition réclame aussi le retour des patrouilles effectuées par le réseau de la santé dans les rues du Village.

« Ça me brise le cœur de le dire, mais le Village – autrefois un incontournable pour les Montréalais, un incontournable pour les touristes – est maintenant un lieu de désolation qui permet de voir la misère humaine au quotidien », a déploré le chef de l’opposition Aref Salem. « Pendant que le patient se meurt, les médecins se regardent sans broncher et se demandent qui va opérer. »

M. Salem a fait valoir que l’administration Plante devait cesser de blâmer Québec et Ottawa. « Notre village mérite beaucoup plus de fierté », a-t-il dit.