Encore très peu de personnes utilisent les mesures d’atténuation du gouvernement, deux semaines après le début du mégachantier dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Pour « susciter plus d’adhésion », Québec vient toutefois d’annoncer le prolongement de la distribution des titres gratuits au métro Radisson.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Lundi matin, 770 personnes sont montées à bord des autobus mis en place dans l’axe du tunnel. C’est légèrement plus que la semaine dernière, mais encore loin de la cible de 3000 usagers fixée par Québec.

D’ailleurs, cette faible hausse s’explique essentiellement par le nombre de personnes ayant décidé de partir de Montréal pour aller sur la Rive-Sud en transport en commun. En effet, 193 personnes ont pris l’un des cinq autobus faisant office de mesures d’atténuation dans cette direction lundi matin, contre 144 la semaine dernière. En direction Montréal, l’achalandage était stable, avec 577 passagers.

Par contre, l’achalandage des stationnements incitatifs, lui, est toujours en baisse. Seulement 705 des 2455 places disponibles sur la Rive-Sud étaient occupées lundi matin, soit à peine 29 % d’entre elles. Ce sont surtout les stationnements de Sainte-Julie et Belœil qui enregistrent les plus fortes baisses d’achalandage. Comme à l’habitude, les 325 cases à la station Radisson étaient néanmoins toutes occupées.

Quant aux navettes fluviales, elles demeurent peu achalandées. Lundi matin, 82 personnes avaient réservé une place pour traverser les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Dans le métro, on observait lundi une hausse de 11 % sur la ligne jaune, à la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke, par rapport au 17 octobre dernier. C’était toutefois plus dur sur la ligne verte, alors qu’au métro Radisson, la baisse était de l’ordre de 16 %, en raison d’une panne de service survenue entre 7 h et 8 h, dès le début de la matinée.

« Plus d’adhésion » espérée

Sur son compte Twitter, dimanche, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, annonçait que la distribution des titres gratuits distribués au métro Radisson aux usagers qui montent ou descendent des navettes sera prolongée « jusqu’au 18 décembre, plutôt qu’au 27 novembre ».

« Nous prolongeons pour susciter toujours plus d’adhésion. Chaque geste compte pour faciliter la vie des usagers pendant la réfection du tunnel », expliquait alors Mme Guilbault, en se disant de nouveau « en mode solutions ».

Le gouvernement espère ainsi multiplier les options pour les citoyens, en espérant notamment que plus celles-ci sont disponibles longtemps, « plus il y a de chances que les gens y adhèrent ».

Ces derniers jours, plusieurs observateurs ont en effet rappelé que le premier test de la circulation dans le tunnel La Fontaine et dans le Grand Montréal pourrait survenir lors de la première neige, attendue en milieu de semaine dans la métropole. De surcroît, les précipitations surviendront au moment où la congestion est la plus présente depuis la pandémie, soit les journées de mercredi et jeudi. Pour l’heure, la congestion est demeurée stable dans l’axe du tunnel, même si des bouchons ont été observés sur l’île à plusieurs moments.

Durant la saison hivernale, les autorités seront notamment très attentives à l’évolution de la situation, afin d’évaluer à quel point le réseau peut absorber plusieurs scènes d’accident à la fois et une congestion plus « décentralisée », malgré les fermetures.

Notre infolettre hebdomadaire vous aidera à vous y retrouver dans les entraves et les dédales routiers du Grand Montréal. Inscrivez-vous à l’infolettre le bulletin de la circulation

Avec Pierre-André Normandin, La Presse