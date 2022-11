Des « comportements dangereux » signalés aux abords du terminus Radisson forcent les autorités à rappeler les automobilistes à l’ordre, certains empruntant les voies qui y sont réservées aux autobus dans le cadre des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

« Plusieurs comportements dangereux ont été signalés, dans les dernières semaines, aux abords du terminus Radisson et dans les voies réservées aux autobus. Il est interdit d’emprunter les voies réservées aux bus ou de circuler dans le terminus Radisson, et ce, en tout temps », a souligné le gouvernement via le compte Twitter du tunnel La Fontaine, vendredi.

On peut alors apercevoir un automobiliste circuler dans le stationnement du terminus. « Ce sont surtout des véhicules privés qui n’ont pas d’affaires dans les voies d’autobus, mais qui y vont pour prendre des raccourcis, pour sauver quelques secondes. Avec les autobus qui circulent là-dedans, ça peut être assez dangereux », illustre le porte-parole du ministère des Transports, Gilles Payer.

Il signale que les plaintes sont assez nombreuses pour que le phénomène soit « digne de mention », mais ne dispose pas jusqu’ici de chiffres exacts sur le nombre de signalements qui ont été faits aux autorités.

Chose certaine : jour après jour, le stationnement incitatif de 325 places au métro Radisson affiche complet. Il est l’un des seuls à l’être, étant un pôle de transport collectif très achalandé sur l’île.

Pour l’heure, les autres stationnements incitatifs demeurent en réalité plus faiblement achalandés, tout comme le reste des mesures d’atténuation du ministère des Transports. La preuve : jeudi matin, seulement 864 des 2455 cases sur la Rive-Sud étaient occupées, soit le tiers.

Québec distribue par ailleurs gratuitement deux titres de transport au métro Radisson aux usagers qui montent à bord des navettes ou en descendent, entre 5 h 30 et 19 h 30 tous les jours, et ce, jusqu’à la mi-décembre, ce qui propulse encore davantage la popularité du secteur.

Très fluide vendredi matin

Sur le réseau, la circulation était très fluide vendredi matin dans l’ensemble du Grand Montréal, et peu de bouchons ralentissaient les déplacements. Malgré le début du chantier de trois ans qui retranche la moitié des voies dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, la congestion demeure à ce jour moindre qu’appréhendée.

Vendredi matin, il fallait compter moins de 15 minutes pour parcourir les 22 kilomètres entre Belœil et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. C’était légèrement plus lourd dans le sens inverse, une vingtaine de minutes étant nécessaires pour parcourir les 5 kilomètres entre Anjou et le tunnel, sur la 25. Reste que cela est loin des temps de passage anticipés avec une seule voie disponible dans cet axe pour sortir de l’île.

Les autres traversées de la Rive-Sud vers Montréal étaient également libres de toute congestion. Même sur l’île de Montréal, la circulation était très fluide. La congestion était pratiquement absente sur les autoroutes 15 et 40, habituellement bouchonnées.

Cette faible congestion pourrait en partie s’expliquer par le jour du Souvenir, lors duquel de nombreux travailleurs profitent d’un congé férié. Depuis la pandémie et avec la popularité du télétravail, les routes ont aussi tendance à être nettement moins achalandées les lundis et vendredis. En règle générale, la congestion est plus importante du mardi au jeudi, le mercredi marquant désormais la journée la plus difficile.