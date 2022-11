La circulation était plus dense mardi matin sur la Rive-Sud de Montréal pour tenter d’entrer sur l’île, mais semble rester sous les seuils observés avant le début des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Pierre-André Normandin La Presse

Mardi matin, il fallait compter 25 minutes pour franchir les 22 kilomètres séparant Belœil de l’entrée du tunnel. La congestion commençait à se faire sentir à partir du boulevard De Mortagne, à Boucherville.

Les autres traversées vers Montréal aussi étaient plus pénibles. L’accès aux ponts Jacques-Cartier et Victoria était plus difficile que lundi. Un bouchon entravait l’accès au pont Samuel-De Champlain sur l’autoroute 10, en direction nord.

Bien qu’elle ne mène pas directement à Montréal, l’autoroute 30 en direction est était aussi congestionnée.

À Montréal aussi, la circulation était plus dense. Il fallait compter une vingtaine de minutes pour franchir les 4 kilomètres entre Anjou et l’entrée du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. L’autoroute 40 en direction ouest était lourdement congestionnée entre l’échangeur Anjou et l’autoroute Décarie. Cette dernière était elle-même passablement bouchonnée, particulièrement en direction nord.

De la couronne nord, la congestion sur l’autoroute 15 se faisait sentir dès Blainville, en direction sud.

Cette congestion plus dense est symptomatique des changements d’habitude depuis la pandémie. Avec la popularité du télétravail, la circulation a tendance à être plus légère les lundis et vendredis, et plus lourde du mardi au jeudi.