Les automobilistes devront à nouveau s’armer de patience pour circuler dans le Grand Montréal cette fin de semaine en raison de nombreuses entraves y compris sur le pont Honoré-Mercier, sur l’autoroute 50 et dans l’échangeur des autoroutes 20 et 30.

Le comité Mobilité Montréal, qui coordonne les travaux majeurs dans la région métropolitaine, a détaillé ces entraves jeudi par voie de communiqué.

Compte tenu d’importants travaux sur le pont Honoré-Mercier, celui-ci sera complètement fermé en direction de Montréal samedi et dimanche de 5 h à 21 h. La circulation s’y fera donc en contresens, à raison d’une voie par direction, sur sa partie menant normalement vers la Rive-Sud.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

Dans l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de la route 138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) vers l’autoroute 20 est (vers le centre-ville) sera quant à elle fermé à compter dès la première heure samedi, et ce, jusqu’à 5 h du matin lundi.

IMAGE FOURNIE PAR MOBILITÉ MONTRÉAL

À Boucherville, la voie de desserte de l’autoroute 20 en direction est, au niveau de l’échangeur, sera complètement fermée pour la fin de semaine à compter de vendredi 21 h 30 jusqu’à 5 h du matin lundi. Un détour par la bretelle pour l’autoroute 30 ouest avec demi-tour à la sortie 80 sera donc mis en place.

À Terrebonne, il y aura fermeture complète de la route 337 (boulevard Laurier) dans les deux directions, entre la montée Major et la rue de l’Hortensia, de vendredi 23 h à lundi 4 h. Pour les véhicules légers, le détour se fera par la rue Rodrigue tandis que les camions devront transiter via le rang Sainte-Claire, la 5e Avenue et le chemin Martin.

Pour les usagers de l’autoroute 50, à Mirabel, un long détour est à prévoir puisqu’elle sera fermée dans les deux directions entre les routes 158 et 329, de 19 h vendredi à samedi midi. Un détour sera mis en place via la route 158.

Pour ceux et celles qui prévoient faire le trajet entre Montréal et Québec, notez que deux voies seront fermées sur le pont Laviolette, entre Trois Rivières et Bécancour. Seule une voie dans chaque sens sera donc disponible, ce qui pourrait entraîner des délais, et ce, de 20 h vendredi à 6 h 30 lundi matin.

Seulement deux voies par direction seront aussi disponibles sur le pont de l’Île-aux-Tourtes, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, de 22 h vendredi jusqu’à 5 h lundi matin.