Les entraves routières seront encore une fois très nombreuses cette fin de semaine dans le Grand Montréal, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, mais aussi dans les échangeurs Saint-Pierre, Dorval et Turcot ainsi que sur plusieurs autres autoroutes.

D’abord, comme rapporté précédemment, la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 Ouest — autrement dit, vers l’aéroport — sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Cette bretelle a été fermée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Une voie de l’autoroute 20 Ouest sera aussi retranchée de vendredi 23 h 30 à samedi 7 h, entre la sortie 63 vers le pont Mercier et l’entrée suivante.

Sur le réseau municipal, l’avenue Souligny sera aussi fermée dans les deux directions, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h.

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’autoroute 25 en direction sud sera complètement fermée entre la sortie 6 et l’entrée provenant de l’île Charron de vendredi 23 h à lundi 5 h. Pendant les nuits du 14 au 18 juillet, le tunnel sera aussi fermé en direction de Montréal pour des travaux d’inspection.

Plus à l’ouest, l’échangeur Turcot n’est pas non plus en reste. Toutes les bretelles de l’infrastructure menant de l’autoroute 15-nord et de l’autoroute 20-est à l’axe Décarie seront fermées dans la nuit de dimanche à lundi.

Une phase intensive de travaux se poursuivra également ce week-end dans l’échangeur Dorval. En direction est, l’autoroute 20 sera donc complètement inaccessible de dimanche 23 h à lundi 5 h, entre la sortie 56 et l’entrée provenant du boulevard Bouchard. Une déviation sera organisée par le chemin Herron.

En direction ouest, ce même autoroutier sera ensuite fermé de lundi 23 h à mardi 5 h, entre la sortie 56 et l’entrée provenant du boulevard Montréal-Toronto. Plusieurs déviations seront disponibles par les boulevards Roméo-Vachon Nord et Albert-de-Niverville, ainsi que l’avenue Cardinal et le boulevard McMillan.

Zoom sur le nord

Sur la couronne nord, à Laval, l’une des trois voies de l’autoroute 13-sud sera par ailleurs retranchée entre le pont Vachon et le boulevard Sainte-Rose de vendredi 23 h à lundi 6 h. En direction nord, on y procédera toute la fin de semaine à la fermeture de nuit de deux voies sur trois entre le boulevard Sainte-Rose et le pont Vachon. À noter : une voie sera aussi retranchée dans ce même périmètre en direction nord, samedi et dimanche durant la journée, entre 7 h et 21 h.

Mais ce n’est pas tout. L’autoroute 440-est sera bloquée de nuit durant tout le week-end entre la sortie 22 et l’entrée du boulevard Industriel. Durant la journée, samedi et dimanche, une voie sera aussi retranchée dans le même secteur.

Enfin, dans le secteur Mirabel, entre vendredi soir à lundi matin, l’autoroute 50, portant le nom de Guy Lafleur, devra être entièrement fermée en direction est entre l’autoroute 15 et la route 117, autrement dit le boulevard du Curé-Labelle.

Québec recommande aux usagers de consulter sa plateforme Québec 511 avant de prendre la route, afin de mieux planifier ses déplacements en fonction des entraves en cours. Le site de Mobilité Montréal peut également être visité à cette même fin.