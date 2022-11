Des fermetures de routes sont prévues dans l’arrondissement de Ville-Marie ce week-end, en plus d’entraves récurrentes et ponctuelles sur les liens entre la métropole et la Rive-Sud de Montréal.

L’autoroute 25 en direction nord, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera complètement fermée entre 21 h et 5 h dans la nuit de jeudi à vendredi entre la sortie 90 de l’autoroute 20 et la rue Sherbrooke Est, indique Mobilité Montréal.

La rue Saint-Urbain sera complètement fermée entre l’avenue Viger Ouest et la rue Saint-Antoine de vendredi à dimanche. Une seule voie sera maintenue par la suite sur Saint-Urbain jusqu’au 20 janvier 2023.

Une seule voie sera ouverte sur l’avenue Viger Ouest, entre les rues Saint-Urbain et Hermine, jusqu’au 20 janvier 2023. Même chose pour la rue Saint-Antoine Ouest, entre les rues Saint-Alexandre et Saint-Urbain.

À Beaconsfield, la sortie 48 vers le boulevard Saint-Charles sur l’autoroute 20 sera fermée dans les deux directions dimanche de 18 h 30 à 20 h 30.

Mobilité Montréal rappelle que la moitié des voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont fermées jusqu’en novembre 2025. « Les usagers de la route sont invités à opter pour un plan B au voiturage en solo, en adoptant notamment le transport collectif », indique l’organisme sur son site web.

Des travaux occasionnent également la fermeture d’une voie sur le pont Victoria jusqu’à la fin du mois.

Pour tous les détails, consultez le site web de Mobilité Montréal.