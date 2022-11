En plus de la fermeture partielle du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, des entraves routières majeures sont à prévoir pour la fin de semaine du 18 au 21 novembre, notamment sur la route 132, l’échangeur Saint-Pierre et l’autoroute 40.

Route 132 et boulevard Marie-Victorin

À Brossard, une voie sur trois de la route 132 sera fermée en direction est, sous le pont Samuel-De Champlain. Le boulevard Marie-Victorin en direction est, entre la sortie pour l’A-10 en direction est et l’entrée suivante, sera donc fermé.

Un détour sera possible via la bretelle pour l’autoroute 10 en direction est en effectuant un demi-tour à la sortie 11, via les bretelles de l’échangeur l’A-10/A-30.

La bretelle pour le boulevard Marie-Victorin en direction est, dans la sortie 6 de l’autoroute 10 est (A-20 est, A-15 sud/R-132, Varennes/La Prairie), ne sera pas non plus accessible. Il faudra emprunter la bretelle pour le boulevard Marie-Victorin Ouest, en effectuant un demi-tour au boulevard Matte pour le boulevard Marie-Victorin Est et poursuivre sur le détour précédent.

Échangeur Saint-Pierre

Jusqu’à lundi matin, il y aura une fermeture complète de la bretelle de l’échangeur Saint-Pierre menant de la route 138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A-20 ouest/aéroport.

De samedi 7 heures à dimanche 23 heures, deux voies sur trois seront fermées sur la route 138 en direction est, entre la rue Clément et l’échangeur. L’entrée de la rue Clément ne sera donc pas accessible pour la fin de semaine.

Pont Honoré-Mercier

Dimanche, une seule voie sera disponible sur le pont Honoré-Mercier en direction de Kahnawake (R-138 ouest). L’entrée de la rue Airlie pour la route 138 Ouest demeure ouverte. À noter, il y a un risque de congestion aux approches du pont, puisque des travaux sont en cours.

Autoroute 40 à Sainte-Anne-De-Bellevue

L’autoroute 40 en direction est, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l’entrée suivante, sera complètement fermée. Il faudra emprunter la voie de desserte.

Rappelons que 3 voies sur 6 sont fermées dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Une seule voie est ouverte en direction de la Rive-Sud et deux en direction de Montréal, jusqu’en novembre 2025.