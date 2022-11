Qui dit première neige, dit déplacements plus compliqués. La congestion était nettement plus dense, mercredi, dans l’ensemble de la région métropolitaine, alors que celle-ci recevait ses premiers flocons. La circulation était particulièrement pénible sur la Métropolitaine, l’autoroute Décarie et l’autoroute 25.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Dès le début de la journée, les temps de passages dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, où trois voies sur six seront fermées jusqu’en 2025, étaient particulièrement longs.

En direction de la Rive-Sud, il fallait alors compter plus d’une heure pour franchir les 10 kilomètres depuis le boulevard Viau à l’entrée du tube. Dans le sens inverse, vers Montréal, il fallait plutôt 25 minutes pour parcourir les 22 kilomètres entre Belœil et le tunnel.

La circulation était aussi assez dense lors du retour à la maison en fin de journée, alors qu’une fois la neige tombée, les autorités signalaient des temps de parcours d’environ 40 à 50 minutes sur plusieurs grands axes autoroutiers, dont la Métropolitaine et l’autoroute 25 en direction sud, vers le tunnel La Fontaine.

Circulation dans le Grand Montréal CAPTURE D’ÉCRAN

CAPTURE D’ÉCRAN 1 /2



Dans le métro, la Société de transport de Montréal (STM), elle, n’a toutefois rapporté aucun ralentissement majeur à son service. Ailleurs dans la province, notons que la circulation était plus dense à Sherbrooke, mais qu’elle demeurait relativement plus fluide à Trois-Rivières et Québec.

Circulation à Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec CAPTURE D’ÉCRAN

CAPTURE D’ÉCRAN

CAPTURE D’ÉCRAN 1 /3





Hausse dans les transports en commun

Autrement, la première tempête semble avoir incité plusieurs personnes à miser sur le transport en commun plutôt que leur voiture. Du moins, à Montréal et Longueuil. La STM rapporte mercredi matin une hausse de 12 % des entrées à la station Longueuil et de 13 % à Radisson. Malgré cette hausse, le transporteur montréalais n’a noté aucune surcharge sur son réseau.

Le Réseau de transport de Longueuil aussi a observé une hausse de 23 % du nombre de passagers dans les autobus mis en place dans l’axe du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Par contre, l’achalandage d’exo, qui dessert des villes de banlieue plus éloignées de l’île, l’achalandage était en baisse. Le nombre de passagers sur la ligne de train de Saint-Hilaire était en baisse de 18 % par rapport à la semaine dernière. « Les premières chutes de neige de la saison entraînent des répercussions importantes sur l’achalandage du train puisque plusieurs personnes décident de rester à la maison », s’est d’ailleurs justifié le transporteur à ce sujet.

Complications sur le réseau routier

Globalement, la première neige a causé son lot de complications sur le réseau routier, mercredi matin, les conditions étant beaucoup plus difficiles dans certains secteurs du Grand Montréal. Dès le début de la journée, un accident impliquant plusieurs véhicules est survenu sur l’autoroute 15 en direction nord, tout juste avant le boulevard Curé-Labelle, à Laval. Des voies ont dû être fermées.

La bretelle de l’autoroute 50 Est pour l’autoroute 15 Nord a aussi dû être momentanément fermée en raison des « conditions routières difficiles » et d’une « chaussée glacée », a rapporté le ministère des Transports et de la Mobilité Durable (MTMD) via le compte Twitter de Québec511.

À Montréal, la neige n’était néanmoins pas assez abondante pour justifier le déblaiement dans la plupart des rues, a expliqué Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville. Aucun accident majeur n’a été signalé sur le réseau municipal.

« Nos rues sont en asphalte. La priorité pour nos équipes, c’est surtout les trottoirs », a-t-il dit. « On intervient aussi dans les rues en pente pour s’assurer que ce ne soit pas glissant. Mais à moins que la situation change, il n’y a pas de nécessité de faire du déblaiement sur nos rues. »

La première neige de la saison froide a permis aux cols bleus de se réadapter en douceur à leurs tâches hivernales « Ce sont des belles conditions. C’est un beau premier contact avec la neige. Ça s’est bien passé : on a les équipements, on a le personnel », a continué M. Sabourin. « En dépit du fait que ce n’est pas tout le monde qui a ses pneus d’hiver, ça se passe bien. »

Adapter sa conduite

Dans les Laurentides, dans le secteur de Grenville-sur-la-Rouge, un carambolage impliquant six véhicules a par ailleurs forcé la fermeture de l’autoroute 50 dans les deux directions en début de journée.

À la Sûreté du Québec (SQ), on signalait mercredi « une dizaine de collisions matérielles » dans le Grand Montréal. « On demande aux gens d’adapter leur conduite aux conditions routières, et s’ils sont capables, de retarder les déplacements. Il faut aussi bien déneiger son véhicule, et surveiller l’état du réseau routier », a affirmé la porte-parole Marythé Bolduc.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a assuré que ses équipes « maintiennent notre réseau dégagé et sécuritaire », appelant aussi à poser ses pneus d’hiver. Ceux-ci doivent être installés avant le 1er décembre de cette année, jusqu’au 15 mars. « Nos équipes sont sur le terrain pour assurer des déplacements sécuritaires à l’ensemble de la population », a enfin noté la mairesse Valérie Plante.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse