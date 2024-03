Stade olympique Pourquoi Québec a-t-il écarté une option 10 fois moins coûteuse ?

Québec a choisi de dépenser 870 millions pour doter le Stade olympique d’un nouveau toit rigide. Or, en 2012, le Parc olympique a évalué qu’un Stade hivernisé sans toit serait 10 fois moins coûteux qu’un nouveau toit rigide, selon un document interne du Parc qui n’a jamais été rendu public. Québec ne veut pas dire s’il a considéré cette option. Plus on fouille, plus on se pose des questions sur ses calculs.