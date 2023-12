2023, l’année des nouveautés : les Beatles, les Rolling Stones, Karkwa, Un gars, une fille, La petite vie. Sans parler d’un conflit opposant Israël aux Palestiniens. Et du Stade olympique qui, à la surprise générale, a des problèmes avec son toit. Plus ça change… Pas étonnant que l’intelligence artificielle parvienne si aisément à nous deviner, on ne fait que se répéter. Voici le décompte des principaux évènements de cette année inédite…

Le palmarès des films de l’année 2023

10. Anatomie d’une chute dans les sondages, avec François Legault

9. Simple comme fuck you Simon, avec Simon Jolin-Barrette et Alexandre Leduc

8. La nuit où Xavier Dolan s’est retiré, avec Xavier Dolan

7. Les jours heureux, avec les Alouettes de Montréal

6. Sans rancune, avec les jeunes et les vieux humoristes au Gala Les Olivier

5. Death Business, avec les grévistes d’Hollywood

4. La note américaine, avec Meta

3. Le temps d’un été, d’un automne et d’un hiver, avec les gens qui attendent aux urgences

2. Bêtement riche, avec Elon Musk

1. Barbenheimer, l’histoire d’une poupée qui quitte son monde pour aller s’établir à Los Alamos et faire pousser des champignons

Le palmarès des chansons de l’année 2023

10. On va-tu prendre une marche ?, par les usagers du REM en panne

9. Je ne suis qu’un Jean Coutu, par Ginette Reno

8. Toune d’automne, par le Cowboy faussant, Bernard Drainville

7. J’te retiens pas, chantée par Valérie Plante à Dominique Ollivier

6. Something in the Orange, par les cônes de Montréal

5. Cruel Summer, par le CF Montréal

4. J’ai besoin d’un break, par Justin Trudeau

3. J’t’écœurée, par le chœur des enseignantes et des infirmières

2. Comme des cons, par Gérard Depardieu

1. Un peu plus haut, par l’inflation

Le palmarès politique de l’année 2023

20. Que va-t-on faire avec la première pelletée de terre qui avait été faite pour le troisième lien ? On va enterrer le projet.

19. « La moitié des États-Unis me suit et l’autre me poursuit. » — Donald Trump

18. Selon une source chinoise, David Johnston va démissionner de son poste de rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère.

17. « Le budget des libéraux est scandaleux ! Et j’ai bien hâte d’en prendre connaissance ! » — Pierre Poilievre

16. Bernard Drainville a sept priorités. Ça prend combien de priorités pour qu’une priorité n’en soit plus une ?

15. Au CIUSSS, il y a plus de S que d’infirmières.

14. Québec solidaire entend simplifier son discours, aussitôt que toutes les instances se seront entendues sur le mot simplifier.

13. « Pour présider Hydro-Québec, on cherche une lumière qui accepte d’être mise en veilleuse. » — Pierre Fitzgibbon

12. Le conflit dure depuis neuf mois à la SQDC, les deux parties tournent autour du pot.

11. « JE NE SUIS PAS UN AUTRE TRUMP ! » — Ron DeSantis

10. Ne manquez pas Big Brother avec la firme McKinsey !

9. Une sonde russe s’écrase sur la Lune. La Lune demande à rejoindre l’OTAN.

8. Le système de santé est tellement en manque d’infirmières que toutes celles qui jouent dans STAT sont les bienvenues.

7. « Cherche député caquiste de la région de Québec avec qui créer un nouveau lien. » — Éric Duhaime

6. « Je ne minimiserai plus jamais le travail des profs. Je ne minimiserai plus jamais le travail des profs. Je ne minimiserai plus jamais le travail des profs. Je ne minimiserai plus jamais le travail des profs. » — Bernard Drainville

5. Justin Trudeau est prêt à affronter, dans un combat de boxe, le robot de Google.

4. Message à Northvolt : la CAQ est en perte de terrain, il faut remplacer sa batterie.

3. On ne dit plus le troisième lien, on dit le troisième rien.

2. Pour contrer la hausse des droits de scolarité imposée par le gouvernement pour les étudiants non francophones, l’Université McGill va lancer une campagne publicitaire mettant en vedette Marc-Antoine Dequoy qui dira : « Gardez-les, vos Anglais ! »

1. La grève aura au moins permis d’aérer nos écoles.

Le palmarès sportif de l’année 2023

10. Le Canadien a tellement de blessés que Kent Hughes a envisagé de faire son point de presse avec Christian Dubé.

9. « Ça fait 56 ans que Mercure rétrograde. » — Les Maple Leafs de Toronto

8. La Barbiemanie est partout, même Lionel Messi porte maintenant un gilet rose.

7. La PGA est tombée dans la fosse de sable saoudienne.

6. Et si on laissait l’intelligence artificielle décider de ce qu’on fait avec le Stade olympique, elle ne ferait sûrement pas pire que la naturelle.

5. Le Canadien a tellement de blessés que ce n’est plus le CH, c’est le CH… UM.

4. Les Coyotes de l’Arizona ont autant de vies que le coyote dans Road Runner.

3. Avec son contrat de huit ans, Cole Caufield aura le temps de grandir avec le Canadien.

2. Pour augmenter la popularité du CF Montréal, Joey Saputo a demandé à ses joueurs d’essayer de sortir avec Taylor Swift.

1. Le mauvais côté : 30 ans sans Coupe Stanley. Le bon côté : 30 ans sans émeute de la Coupe Stanley.

Le palmarès de toutes les autres affaires de l’année 2023

20. Ce sont les arbres qui perdent leurs branches, mais ce sont les abonnés d’Hydro qui sont débranchés.

19. Le prince Harry règle ses comptes en remplissant son compte.

18. Il n’y a pas que l’avenir du faucon pèlerin qui est sketch, l’avenir des cerfs de Longueuil l’est aussi.

17. La qualité de l’air dépend de la qualité des gens qui nous dirigent.

16. Elon Musk a mis un X sur Twitter.

15. Selon les données de Netflix, il y a encore beaucoup de familles de 12 au Québec.

14. La pluie est un pompier involontaire.

13. Le problème avec les changements climatiques, c’est qu’ils évoluent plus rapidement que les changements de comportement.

12. Il n’y a pas que le REM qui va plus vite que les autos, à Montréal, les autobus, les vélos, les trottinettes et les piétons aussi.

11. Comme l’incident impliquant Cardi B l’a démontré, l’industrie de la musique a beaucoup changé : avant, on lançait des disques, maintenant, on lance des micros.

10. Paul St-Pierre Plamondon refuse de prêter allégeance à Émile Bilodeau.

9. « C’est le rush des examens de fin d’année scolaire, j’ai jamais travaillé aussi fort ! » — ChatGPT

8. Les stars d’Hollywood en grève sont les seuls piqueteurs à avoir leurs noms gravés sur le trottoir.

7. Le comble de l’effet Barbie serait de voir Christiane Charette habillée en rose bonbon.

6. Ce qu’un pompier ne dit pas après avoir combattu les incendies de forêt, sans répit, durant un mois : « Je suis brûlé. »

5. Dorénavant, ce sont les élèves qui prennent les présences des professeurs.

4. Le problème avec la pénurie de main-d’œuvre, c’est qu’on manque de monde pour s’en occuper.

3. R.E.M. : Retardataires En Maudit.

2. « Moi, la crise du logement, ça fait mon affaire ! » — Tanguy

1. « L’été 2023 détient le record de l’été le plus chaud de l’Histoire, mais pas pour longtemps. » — L’été 2024

Adieu, 2023 ! On ne s’ennuiera pas ! Quoiqu’on dit ça, et dans 20 ans, quand on pensera à toi, on dira : « C’était le bon temps ! » Les souvenirs sont ainsi faits. Plus ils vieillissent, plus ils embellissent. En 2024, apprenons à apprécier le présent pendant qu’il passe, et non pas seulement lorsqu’il est passé. Bonne année, amies et amis ! Je vous souhaite plein d’amour et la santé !