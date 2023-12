La grève de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) officiellement terminée, les deux principaux centres de services scolaires de Montréal ont confirmé samedi que le retour en classe des élèves se fera bel et bien le 9 janvier prochain.

La veille, le 8 janvier, sera une journée pédagogique dans les établissements du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), ont indiqué les deux organisations samedi.

Cette journée doit permettre aux équipes-écoles de « préparer le retour harmonieux des élèves, dont le plan de rattrapage des apprentissages », a précisé le CSSDM dans un courriel acheminé aux parents samedi.

Les élèves du préscolaire et du primaire déjà inscrits au service de garde pour cette journée pourront être accueillis à leur école, comme prévu, ajoute-t-on.

Dès le lendemain, les services de garde de dîners et de traiteurs seront disponibles comme à l’habitude, tout comme le programme de soutien alimentaire. Les parents d’élèves fréquentant des écoles secondaires sont toutefois invités à prévoir un lunch pour leurs enfants pour la première journée puisque le service doit reprendre graduellement dans les cafétérias.

Quant au transport scolaire, il sera également disponible, sauf pour les élèves dont le service était déjà interrompu par un conflit de travail chez un de nos transporteurs privés. « Une communication spécifique sera acheminée aux parents affectés par cette situation », indique le CSSDM.

« La réouverture de nos écoles est l’occasion pour les élèves de consolider leurs apprentissages et pour nous de poursuivre la plus belle des missions : les faire progresser, s’épanouir et réussir », explique le CSSDM.

Les modalités à venir

Au CSSMB, on indique que « les modalités relatives au retour à l’école (service de garde, transport, activités parascolaires, cafétéria, stages, etc.) et aux services offerts au primaire lors de la journée pédagogique du 8 janvier seront transmises aux parents et élèves adultes au cours de la semaine du 1er janvier ».

De son côté, le CSS de Laval précisait vendredi qu’il en était toujours « à prendre connaissance des différentes modalités entourant le retour en classe ». Des détails concernant la reprise des classes doivent y être communiqués « au plus tard le 5 janvier », annonçait-il en confirmant d’ores et déjà que le 8 janvier sera également une journée pédagogique dans ses établissements.

Les élèves fréquentant les écoles du Grand Montréal ont vécu 22 jours de grève en raison des moyens de pression déclenchés par les professeurs de la Fédération autonome de l’enseignement fin novembre.

Le syndicat s’est finalement entendu avec Québec cette semaine sur les termes d’une proposition de règlement global qui a été soumise à ses délégués, qui l’ont ensuite entérinée. Ce faisant, une entente de principe en bonne et due forme a été annoncée, ce qui a eu pour effet de suspendre les moyens de pression.