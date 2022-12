2022, l’année où l’on a cessé de perdre la face. On l’a regagnée au complet, notre face. Trous de nez, bouche et menton inclus. On s’est sortis du tunnel. Et pour être certains d’y être bien quand on va y retourner, on est en train de le rénover. Étonnamment, la fin des mesures sanitaires a causé moins d’émoi que la fin de District 31. C’est ben pour dire. Le monde est revenu à la normale. Avec des malheureux qui vivent en guerre, des malheureuses qui vivent brimées et des gens libres qui ne connaissent pas leur chance de vivre en paix. Bruits de klaxons. Voici l’inventaire des grands moments de l’année vus d’un œil clignant.

Le palmarès des chansons de l’année 2022

10. Ce soir je danse, par Sanna Marin, première ministre de Finlande

9. J’ai planté Spotify, par Gilles Vigneault

8. About Damn Time, par l’équipe du Canada au Mondial de foot

7. Tu peux crever là-bas, par Vladimir Poutine

6. Me semble que c’est facile, par la CAQ

5. Tu t’en iras, par le PLQ (dédiée à Dominique Anglade)

4. Amour, haine et danger, par Pierre Poilievre

3. On a mis d’la lumière (mais pas partout), par Hydro-Québec

2. I don’t know pas savoir, par le président d’Air Canada et son apprentissage du français

1. Attrape-moi si tu peux, par les vaches en cavale

Le palmarès des films et des séries de l’année 2022

10. La gifle, avec Will Smith

9. Avatar – La troisième voie de l’eau, avec le tunnel Québec-Lévis

8. Avant le crash, avec Elon Musk

7. Pas d’chicane dans ma cabane, avec Paul St-Pierre Plamondon et Lucien Bouchard

6. Top Gun, avec Carey Price

5. Aller simple, avec les influenceurs du vol de Sunwing

4. Tramway à grande vitesse, avec Brad Pitt dans le rôle du maire de Québec, Bruno Marchand

3. Sans filtre, avec Guillaume Lemay-Thivierge

2. OTAN en emporte le vent, avec les leaders de l’OTAN et celui de l’Ukraine

1. Sissi à la chasse au faisan, avec Pierre Fitzgibbon

Le palmarès politique de l’année 2022

10. « Je n’étais pas prêt. » — Jean Charest

9. CAQ : Chèques À venir Québec

8. « Cher Paul St-Pierre-Plamondon, le PQ ayant trois députés, entre trois, on devrait s’entendre. » — Charles III

7. Au Parti libéral du Québec, il y a plus de candidats au poste de vice-président de l’Assemblée nationale qu’à celui de chef du parti.

6. « S’il y a des plantes vertes qui manquent d’ensoleillement, faites-moi signe ! » — Éric Duhaime

5. Elizabeth May est redevenue cheffe du Parti vert. C’est ce qu’on appelle savoir recycler.

4. La rencontre entre Trudeau et Legault a-t-elle été reportée à cause de la neige ou à cause du froid entre eux ?

3. « Je suis pour qu’on laisse le ministre Fitzgibbon aller à la chasse. » — Carey Price, qui n’est pas au courant de tout le dossier

2. À la suite de l’adoption d’une loi sur la souveraineté par le gouvernement de l’Alberta, un avion rempli de Québécois va s’y rendre pour dire aux Albertains qu’on les aime.

1. Pour que le mode de scrutin soit changé un jour, ça va prendre un parti au pouvoir qui n’a plus le goût d’être au pouvoir.

Le palmarès sportif de l’année 2022

12. « Nous, on n’a pas peur de boycotter le Mondial au Qatar ! » — Les Italiens

11. Première impression d’un athlète venant d’arriver aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin : « Il n’y a vraiment pas beaucoup de monde en Chine. »

10. La retraite de Tom Brady est un ballon dégonflé.

9. Shea Weber continuera de ne pas jouer, mais pour Vegas.

8. Tiger Woods a tellement le golf dans la peau que sa jambe droite est un fer 8.

7. Nous sommes tous derrière le cycliste Hugo Houle, et c’est très essoufflant !

6. « Le seul avantage à avoir perdu, c’est que si on avait gagné, Macron ne m’aurait pas lâché. » — Kylian Mbappé

5. À la suite de l’annulation du défilé de la Fierté, le Canadien tient à rappeler que le défilé de la Coupe Stanley est annulé pour la 29e année de suite.

4. Si le CF Montréal compte autant de buts qu’il a de logos, il est certain de gagner.

3. « Dans la LNH, Ottawa a envisagé d’aller jouer sur la patinoire de Québec. Je fais ça souvent ! » — Justin Trudeau

2. On ne dit plus le CH, on dit le RBCH.

1. Si la Terre tourne plus vite aujourd’hui, c’est à cause de Pelé qui joue avec elle.

Le palmarès international de l’année 2022

10. God meet the Queen.

9. Pénurie de main-d’œuvre : un retraité devient roi d’Angleterre.

8. Grâce au télescope James Webb, on sait que l’univers est beaucoup plus profond que ceux qui l’habitent.

7. Nous sommes près de huit milliards d’êtres humains sur Terre ; heureusement, ils n’empruntent pas tous le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

6. Aux États-Unis, on ne dit plus la Cour suprême, on dit la Cour suprémaciste.

5. L’humain ira-t-il sur Mars avant que le REM se rende dans l’est de Montréal ?

4. En Suède, le déconfinement fut tellement total que même ABBA s’est déconfiné.

3. Boris Johnson démissionne : « Let’s party ! »

2. « Ça fait 134 ans qu’on attendait d’être arrosés. » — Les tournesols de Van Gogh

1. COP15 : ce qui serait historique, ce n’est pas de signer un accord, ce serait de l’appliquer.

Le palmarès des autres affaires de l’année 2022

20. Miracle ! À son arrivée au Canada, les valises du pape n’ont pas été perdues.

19. Pénurie d’enseignants : ce sont les élèves qui prennent les présences des professeurs.

18. « Le mot trophée est non genré, c’est un nom masculin qui s’écrit au féminin. » — Les Gémeaux

17. Dans la prochaine pub des Producteurs de lait, Laurent Duvernay-Tardif va tenter de bloquer les vaches en cavale.

16. On ne dit plus faire le plein, on dit faire le vide.

15. Les vagues de COVID, c’est comme les films de Rocky : rendu au sixième, ça ne nous intéresse plus.

14. J’ai pris deux semaines de vacances : une à Paris et une à l’aéroport.

13. Portons un toast (au beurre de peanuts) à toutes les infirmières du Québec !

12. Le nouveau symbole de Montréal est un anneau gigantesque, installé sur l’esplanade de la Place Ville Marie, représentant à la fois un nid-de-poule vertical et la fiche du Canadien : 0.

11. Avant on séchait ses cours, maintenant on les gèle, en gardant les fenêtres ouvertes.

10. Twitter : réseau social où le nombre de caractères est limité, mais pas le nombre de mauvais caractères.

9. Dixit le Dr Boileau : « Le problème avec la COVID, c’est que ceux qui l’ont la donnent aux autres. » Et le problème avec la surexposition à l’arsenic, c’est que ceux qui ne l’ont pas la donnent aux autres.

8. Le travail, c’est la santé, alors pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre, on devrait faire travailler les malades dans les hôpitaux.

7. On accorde trop d’espace médiatique à James William Awad. On accorde trop d’espace médiatique à James William Awad. On accorde trop d’espace médiatique à James William Awad.

6. « Est-ce possible d’interrompre le Bye bye ? » — Guillaume Lemay-Thivierge

5. Pénurie de profs oblige, tous les gens ayant joué dans Virginie ont été approchés pour aller enseigner dans les écoles.

4. « I wanna wake up in a city that doesn’t sleep, Ottawa, Ottawa ! » — Frank Sinatra

3. « Je m’excuse pour mes excuses. » — Le pape

2. « C’est pas parce qu’on devient connu dans le monde entier que notre vie est plus belle. » — Volodymyr Zelensky

1. « Grosse année, je suis claqué ! » — Chris Rock

Adieu, 2022 ! Je tiens à te remercier. On a réussi à faire ta rétrospective sans mentionner le prénom qui commence par D suivi du nom qui commence par T. Bien sûr, on en a parlé un peu, durant la dernière année, mais pour des agissements de l’année d’avant. Espérons qu’en 2023, on n’en parlera plus pantoute !

Bonne année à tous ! En 2023, nous ne vivrons probablement pas plus de joies qu’en 2022, 2018 ou 2002, mais ce qui serait bien, ce serait de les apprécier davantage. Ainsi, nous serons plus heureux. Tout simplement.

Grosses bises.