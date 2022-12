Ces personnalités de la politique, des sports, de l’économie, des médias, des sciences et de la criminalité se sont éteintes en 2022. Une liste des personnalités du monde culturel a été publiée mardi.

Raymond Malenfant (7 janvier, 91 ans)

Homme d’affaires québécois, spécialisé dans le domaine de l’hôtellerie. Son acquisition du Manoir Richelieu en 1986 se traduit par un long conflit avec le syndicat CSN dont il ne reconnaît pas les employés. Plus tard, ses déboires financiers le conduisent à la faillite.

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, ARCHIVES LA PRESSE L’homme d’affaires Raymond Malenfant, en mai 1987

Alexa McDonough (15 janvier, 77 ans)

Politicienne canadienne, Mme McDonough a été cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Nouvelle-Écosse de 1980 à 1994 puis cheffe du NPD fédéral de 1995 à 2003. Elle fut députée à la Chambre des communes de 1997 à 2008.

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE La cheffe du NPD, Alexa McDonough, lors de son passage à MusiquePlus durant la campagne électorale fédérale en novembre 2000

Thierry Mugler (23 janvier, 73 ans)

Couturier et créateur français, souvent appelé « couturissime », qui avait régné sur la mode dans les années 1980. Le Musée des beaux-arts de Montréal lui avait consacré une exposition en 2019.

Guy Saint-Pierre (23 janvier, 87 ans)

Ingénieur, homme d’affaires et politicien canadien, M. Saint-Pierre fut président et chef de l’exploitation de la firme SNC-Lavalin (1989-1996) et président de son conseil d’administration (1996-2002). Il fut député libéral et ministre dans le premier gouvernement de Robert Bourassa (1970-1976).

Don Johnston (4 février, 85 ans)

Avocat et homme politique canadien. Il fut ministre (1980-1984) dans les gouvernements de Pierre Elliott Trudeau et de John Turner. Proposé par le premier ministre Jean Chrétien, il est nommé secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1996, poste qu’il occupe jusqu’en 2006.

Luc Montagnier (8 février, 89 ans)

Biologiste et virologue français, il obtient, avec deux collègues, le prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du virus du sida. En fin de carrière, ses affirmations antivaccins le discréditent.

Madeleine Albright (23 mars, 84 ans)

Diplomate, femme politique et femme d’affaires américaine. Née à Prague, en Tchécoslovaquie, Madeleine Albright arrive aux États-Unis à 11 ans. Elle fut ambassadrice aux Nations unies puis secrétaire d’État au cours du deuxième mandat (1997-2001) à la présidence de Bill Clinton.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Madeleine Albright, de passage à Montréal à l'occasion de la 3e journée du Forum économique international des Amériques, en octobre 2009

Claudette Bradshaw (26 mars, 72 ans)

Politicienne canadienne originaire du Nouveau-Brunswick, Mme Bradshaw a été ministre, notamment du Travail, sous Jean Chrétien.

Paul-André Comeau (12 avril, 82 ans)

Journaliste et professeur québécois. M. Comeau fut rédacteur en chef du quotidien Le Devoir de 1985 à 1990. Il fut par la suite président (1990-2000) de la Commission d’accès à l’information.

Michael Bossy (15 avril, 65 ans)

Joueur de hockey, Mike Bossy a joué durant toute sa carrière dans la LNH, dix saisons, avec les Islanders de New York. Il a remporté quatre fois la Coupe Stanley et a compté 573 buts en seulement 752 matchs en saison régulière.

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Mike Bossy, joueur étoile des Islanders de New York, en octobre 1979

Guy Lafleur (22 avril, 70 ans)

Un des plus grands joueurs de l’histoire du Canadien de Montréal, Guy Lafleur a été l’âme de cette équipe au cours de la décennie 1970. Auteur de 518 buts en 14 saisons régulières avec le CH, Lafleur a remporté cinq Coupes Stanley avec l’équipe. Après une retraite de trois ans, le célèbre ailier droit est revenu dans la LNH, d’abord avec les Rangers de New York puis avec les Nordiques de Québec. L’aréna de Thurso, sa ville natale, porte son nom.

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Mike Bossy et Guy Lafleur lors d’un exercice d’Équipe Canada en vue de la Coupe du monde de hockey de 1981

Mario Roy (5 mai, 71 ans)

Journaliste et éditorialiste, Mario Roy a travaillé à La Presse durant plus de trente ans, après avoir fait ses débuts au Quotidien de Chicoutimi. À La Presse, M. Roy a longtemps travaillé à la section des Arts, qu’il a aussi dirigée. Il a écrit plusieurs livres, dont Avant de m’en aller, une biographie de Gerry Boulet.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Mario Roy, journaliste à La Presse, le 7 décembre 1999

André Arthur (8 mai, 78 ans)

Animateur de radio et personnalité médiatique controversée, André Arthur fut député indépendant de la circonscription de Portneuf–Jacques-Cartier à la Chambre des communes de 2006 à 2011.

Shinzo Abe (8 juillet, 67 ans)

Homme d’État japonais, M. Abe fut premier ministre du Japon à deux reprises, en 2006-2007 puis de 2012 à 2020. M. Abe est assassiné par balle alors qu’il participe à un évènement politique dans la ville de Nara.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe

Maurice Boucher (10 juillet, 69 ans)

Membre influent des Hells Angels et figure marquante de la criminalité québécoise contemporaine. À sa mort, « Mom » Boucher était incarcéré depuis 22 ans pour les meurtres de deux gardiens de prison, Pierre Rondeau et Diane Lavigne.

Ivana Trump (14 juillet, 73 ans)

Ancien mannequin, personnalité mondaine et médiatique américaine, Ivana Trump fut la première femme de Donald Trump de 1977 à 1992. Mère de Donald Jr., Ivanka et Eric Trump.

PHOTO SWERZEY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-président américain Donald Trump et sa première femme Ivana en décembre 1989

Armand Couture (18 août, 91 ans)

Ingénieur civil québécois, il fut le principal concepteur du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il fut aussi président et chef de l’exploitation d’Hydro-Québec de 1992 à 1996.

Mikhaïl Gorbatchev (30 août, 91 ans)

Homme d’État soviétique, il fut le principal dirigeant de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) de 1985 à 1990, avant de devenir président du pays. Sous sa gouverne, l’URSS a vécu une période de libération économique, culturelle et politique. Les mots perestroïka (reconstruction) et glasnost (transparence) deviennent des mots à la mode en Occident. Il amorce aussi une politique de détente avec l’Ouest et rencontre le président américain Ronald Reagan à plusieurs reprises. Son règne mènera à la chute du mur de Berlin et à l’éclatement de l’URSS. C’est sous son règne qu’a eu lieu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (26 avril 1986).

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Mikhaïl Gorbatchev, de passage à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le 21 octobre 2011

Élisabeth II (8 septembre, 96 ans)

Reine du Royaume-Uni et de plusieurs pays et territoires du Commonwealth, dont le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Née le 21 avril 1926 à Londres, la jeune Elizabeth est troisième dans l’ordre de succession à la couronne britannique. À la suite de l’abdication de son oncle Édouard VIII, qui a préféré son union avec Wallis Simpson, et de la mort de son père George VI, Élisabeth II accède au trône le 6 février 1952. Son couronnement a lieu le 2 juin 1953. Le règne d’Élisabeth II a duré 70 ans, 7 mois et 2 jours.

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE La reine Élisabeth II à Montréal, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 1976

Kenneth Starr (13 septembre, 76 ans)

Juriste américain, il fut avocat général des États-Unis sous l’administration du président George H. W. Bush (1989-1993). Connu surtout pour son enquête, comme procureur indépendant, sur le président Bill Clinton à la suite de l’affaire Monica Lewinsky.

Andrée Ferretti (29 septembre, 87 ans)

Militante indépendantiste et écrivaine québécoise, Andrée Ferretti a été une des premières femmes indépendantistes québécoises et a milité auprès du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) avec Pierre Bourgault. Écrivaine, Mme Ferretti a écrit autant des romans que des récits, nouvelles et essais.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Andrée Ferretti en 2014. Elle fut l’une des grandes militantes indépendantistes des années 1960.

André Chagnon (8 octobre, 94 ans)

Homme d’affaires québécois, André Chagnon a fondé, en 1964, la société de câblodistribution Vidéotron. À sa retraite, en 2000, il lance avec sa femme la Fondation Lucie et André Chagnon, vouée à combattre la pauvreté.

PHOTO ÉRIC DUFRESNE, NATIONAL André Chagnon, fondateur de Vidéotron, en 2006

Jiang Zemin (30 novembre, 96 ans)

Président de la République populaire de Chine de 1993 à 2003, Zemin fut aussi secrétaire général du Parti communiste chinois de 1989 à 2002. Arrivé au pouvoir au lendemain du massacre de la place Tiananmen, il a été perçu par la population comme un homme affable et jovial.