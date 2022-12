(Ottawa) La journaliste Michèle Ouimet, qui a travaillé 29 ans à La Presse, a été nommée jeudi au sein de l’Ordre du Canada. Au total, 99 personnalités ont reçu la prestigieuse distinction.

Michèle Ouimet a été choisie « pour son excellence de longue date en journalisme, notamment à titre de journaliste internationale au journal La Presse », peut-on y lire dans l’annonce.

Michèle Ouimet a été journaliste à La Presse de 1989 à 2018. Elle y a notamment couvert les guerres, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, notamment le génocide au Rwanda, le tsunami au Japon, le tremblement de terre en Haïti, la révolution en Égypte et la guerre civile en Syrie, au Pakistan et en Iran.

Au cours de sa carrière, Michèle Ouimet a également fait paraître cinq livres, dont Partir pour raconter, un récit sur sa carrière de reporter internationale en 2019, L’homme aux chats en 2021, La promesse en 2014 et L’heure mauve en 2017.

En mars dernier, la journaliste a été récompensée par le prix Couronnement de carrière de la Fondation pour le journalisme canadien. Elle a également notamment reçu le prix Judith-Jasmin pour sa carrière en 2019 et le prix Michener pour son enquête sur les talibans en Afghanistan.

En juin 2021, elle a été admise à l’Ordre national du Québec pour son apport « grandiose » à la société québécoise.

Plusieurs Québécois nommés

Le concepteur, réalisateur et chroniqueur à La Presse depuis 1996, Stéphane Laporte, a également été nommé jeudi au sein de l’Ordre du Canada. En plus d’avoir conçu et écrit plusieurs émissions, Stéphane Laporte a publié quatre recueils aux éditions La Presse recensant ses meilleures chroniques parues jusqu’à ce jour.

L’astronaute et médecin David Saint-Jacques, le joueur de hockey Sidney Crosby, actuellement capitaine des Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’acteur québécois Michel Côté, ont également été nommés.

PHOTO RYAN REMIORZ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’astronaute et médecin David Saint-Jacques

La liste comprend aussi plusieurs autres personnalités québécoises, dont l’auteur, compositeur et interprète Jim Corcoran, l’artiste et militante Lise Françoise Aubut, le journaliste Raymond Saint-Pierre et le chirurgien autochtone Stanley Vollant.

« Véritables pionniers dans leurs domaines respectifs, ils inspirent, éduquent et encadrent les générations futures, créant au sein de notre pays une culture d’excellence reconnue dans le monde entier. Leur engagement afin de faire un Canada meilleur me remplit de fierté et d’espoir pour l’avenir », a déclaré la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, par voie de communiqué.

La gouverneure générale remettra aux récipiendaires leur insigne de l’Ordre du Canada lors d’une cérémonie d’investiture, dont les détails restent à annoncer. Depuis sa création en 1967, l’Ordre du Canada a rendu hommage à plus de 7600 personnes.

Avec La Presse Canadienne