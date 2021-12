Chroniques

Let it Beatles

S’il faut dire merci, en cette Thanksgiving américaine, c’est merci pour la série documentaire The Beatles : Get Back qui se déploie, ce week-end, sur la plateforme Disney+. Durant huit heures, le cinquième Beatle, c’est nous. On est assis avec eux et on assiste à la création des albums Let it Be et Abbey Road, en plus d’assister au concert sur le toit. Quel inespéré privilège.