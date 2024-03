L’effondrement d’un pont comme celui qui survenu mardi à Baltimore ne risque pas de survenir sur la voie maritime du fleuve Saint-Laurent, a certifié mardi l’organisme qui en assure la gestion, en assurant que ses infrastructures sont sécuritaires et surveillées de près.

Dans un communiqué, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) indique en effet qu’elle « tient à rassurer le public et les parties intéressées que la conception des ponts et les solides protections physiques protègent toutes les structures le long du corridor maritime ».

« En exerçant une vigilance opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le trafic maritime et automobile, la CGVMSL assure des passages sûrs, sécurisés et efficaces pour le public et le trafic maritime », persiste le regroupement.

Il assure que « la sécurité est au cœur » de ses activités quotidiennes, en respect des « meilleures pratiques de gestion des risques qui guident nos opérations ».

Plus tôt, mardi, un important pont autoroutier s’est effondré à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, après avoir été percuté par un porte-conteneurs. Des images diffusées en ligne montrent que le pont a notamment emporté des véhicules et des personnes dans sa chute.

PHOTO ASSOCIATED PRESS

Jusqu’ici, les autorités sont à la recherche d’au moins sept victimes qui pourraient se trouver dans l’eau et sur le fond marin. Un vaste périmètre policier a été déployé autour de l’immense structure métallique complètement tordue, dans un déploiement spectaculaire de moyens qui inclut entre autres des drones, des hélicoptères ainsi que des plongeurs spécialisés en recherche.

PHOTO ASSOCIATED PRESS

La CGVMSL envoie ses pensées aux personnes touchées par l’incident de Baltimore. La corporation, fondée en 1998 à titre d’organisme sans but lucratif par le gouvernement fédéral, gère la voie maritime s’étendant du pont Jacques-Cartier à Montréal jusqu’à Niagara, en Ontario, en passant par les écluses.