Le port de Baltimore est le neuvième du pays en termes d’activité et génère plus de 15 000 emplois.

(New York) La fermeture du port de Baltimore, inaccessible pour une durée indéterminée depuis l’effondrement spectaculaire d’un pont percuté lundi par un porte-conteneurs, devrait avoir un effet limité sur l’économie des États-Unis grâce aux capacités d’accueil des infrastructures portuaires de la côte Est.

« Il va y avoir des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement mais je ne pense pas qu’il y aura un effet macroéconomique parce qu’il y a tellement de grands ports très proches de Baltimore », a indiqué à l’AFP Ryan Sweet, économiste en chef d’Oxford Economics.

Il n’anticipe pas de « vaste choc d’approvisionnement » qui affecterait l’inflation et le Produit intérieur brut (PIB) des États-Unis.

Et les constructeurs automobiles, qui utilisent tout particulièrement ce port, « disposent de stocks plus élevés qu’il y a quelques années ».

« Comme pour beaucoup de constructeurs, le port de Baltimore est une partie cruciale de la chaîne logistique de Mazda aux États-Unis », a relevé le groupe japonais, précisant être « en train d’évaluer les impacts potentiels d’une fermeture prolongée ».

« À ce stade, nous n’avons pas finalisé de plan alternatif », a-t-il ajouté.

D’après l’agence Bloomberg, Mazda a été le plus gros importateur automobile à Baltimore, en valeur, en mars, loin devant l’allemand Mercedes et le japonais Subaru.

L’Américain Ford a précisé mardi matin que lorsque des modifications étaient nécessaires, « nos équipes ont déjà assuré des alternatives maritimes ».

Son concurrent Stellantis (Jeep, Chrysler, Fiat, etc.) discute avec ses « différents fournisseurs de transports concernant des solutions de rechange afin de garantir un flux interrompu de véhicules vers nos clients ».

Le ministre des Transports Pete Buttigieg a néanmoins évoqué un « impact majeur et prolongé sur les chaînes d’approvisionnement ».

Le géant danois du transport maritime Maersk – par ailleurs affréteur du MV Dali qui a percuté le pont autoroutier Francis Scott Key – a prévenu ses clients que les cargos seraient déchargés dans d’autres ports, ce qui pourrait entraîner des retards.

New York « prêt »

Le port de New York-New Jersey (NYNJ), à environ deux jours de navigation au nord de Baltimore, « se tient prêt » pour fournir toute aide nécessaire et « pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement le long de la côte Est », a affirmé Bethann Rooney, sa directrice dans un communiqué.

Selon un expert du secteur, ce port accueille en un mois et demi autant de conteneurs que Baltimore en un an. Et il a des capacités disponibles car il gère actuellement 20 % de moins de conteneurs qu’en 2021.

De plus, « la plupart des navires qui vont à Baltimore s’arrêtent d’abord à New York-New Jersey. C’est comme une ligne de bus », avec des arrêts tout le long de la côte, explique-t-il à l’AFP, précisant que le Dali avait fait escale à NY-NJ autour du 19 mars.

« Il ne s’agira pas vraiment de navires supplémentaires mais de davantage de cargaison déchargée », poursuit cette source, relevant que d’ores et déjà 60 % à 70 % des cargaisons sont déchargées dès NY-NJ du fait de la densité de la population.

D’après l’Association du commerce maritime du Pacifique (PMSA), Baltimore a géré en 2023 1,12 million de conteneurs équivalent 20 pieds (EVP, mesure du secteur), ce qui le place en treizième position en Amérique du Nord.

Selon ce classement, le port de NY-NJ se place en troisième position avec 7,81 millions d’EVP.

C’est Baltimore et, plus largement, l’État du Maryland, qui devraient pâtir le plus de la fermeture du port et de la destruction du pont situé sur un axe majeur.

Le gouverneur de l’État Wes Moore a souligné sur CNN l’« importance économique » du port où arrivent environ 51 millions de tonnes de marchandises internationales.

Le site internet du port précise qu’il génère près de 3,3 milliards de dollars en salaires, emploie directement environ 15 000 personnes et soutient indirectement près de 140 000 emplois.

Il est desservi par une cinquantaine de transporteurs maritimes, faisant quelque 1800 visites par an.

Il affirme avoir géré, en 2023, le plus de cargaisons de véhicules (847 158 automobiles et véhicules légers) de tous les ports américains – pour la 13e année consécutive – ainsi que d’équipements agricoles et de construction, d’importations de sucre et de plâtre. Il était deuxième pour les exportations de charbon et, en 2022, sixième pour le café.

Le fleuve Patapsco, qu’enjambait le pont Key, est également fréquenté par des navires de croisière.

La compagnie maritime Carnival Cruise s’est reporté sur le port de Norfolk (Virginie) et American Cruise Lines, qui opère en cette saison depuis la capitale fédérale Washington, fera « les ajustements nécessaires » pour ses circuits devant commencer en mai depuis Baltimore.