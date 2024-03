Grande entrevue – Benoit Bazin, PDG de Saint-Gobain Bâtir un géant de la construction durable

Benoit Bazin a pris la direction du groupe Saint-Gobain, spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction, en 2019 et a entrepris l’expansion de la société française dans les marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie et des pays émergents. « On a consolidé notre position de leader mondial de la construction durable et on est maintenant numéro 1 en Amérique du Nord », souligne avec une fierté certaine le PDG de la multinationale.