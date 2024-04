Dans le même temps, de nombreux secteurs essentiels des ESG tels que l’éolien et le solaire ont subi des revers, entraînant de mauvais rendements et aliénant encore davantage de nombreux investisseurs.

Les gestionnaires de fonds américains ont connu leur pire trimestre jamais enregistré pour les produits axés sur les critères ESG, le rythme des rachats de clients s’intensifiant.

Bloomberg

Les rachats de fonds américains ciblant les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ont atteint 8,8 milliards de dollars au premier trimestre 2024, selon de nouvelles données compilées par Morningstar. Cela contrastait fortement avec les quelque 11 milliards de dollars d’entrées dans les fonds ESG en Europe, où la réglementation en matière d’investissement durable est beaucoup plus ancrée.

C’est le dernier signe que les investisseurs américains tournent le dos à la stratégie d’investissement, ciblée par des républicains de haut rang comme étant « woke » et antiaméricain dans sa conception.

Dans le même temps, de nombreux secteurs essentiels des ESG tels que l’éolien et le solaire ont subi des revers, entraînant de mauvais rendements et aliénant encore davantage de nombreux investisseurs.

« Les fonds durables ont fait face à de nombreux vents contraires au cours des dernières années, notamment la hausse des prix de l’énergie, les taux d’intérêt élevés et un contrecoup des ESG aux États-Unis », a déclaré Hortense Bioy, directrice mondiale de la recherche sur la durabilité chez Morningstar.

L’ampleur des rachats de fonds ESG américains a fait baisser les entrées mondiales, qui ont été modestes à 900 millions de dollars au premier trimestre, a déclaré Morningstar. Le Japon a enregistré 1,7 milliard de dollars de sorties, tandis que le reste de l’Asie, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, n’ont connu que peu ou pas de changement.

Cette évolution intervient alors que les investisseurs attendent de voir comment les élections partout dans le monde affecteront les politiques vertes qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les stratégies d’investissement ESG.

Aux États-Unis, Donald Trump et le président Joe Biden sont au coude à coude dans les sondages. De l’autre côté de l’Atlantique, les élections au Parlement européen devraient donner aux partis qui ont exprimé leur scepticisme à l’égard des politiques vertes une plus grande place au sein de la législature du bloc.

L’évolution mondiale reflète « la prudence à l’approche des élections clés aux États-Unis et en Europe qui détermineront le rythme des futures politiques vertes et encourageront ou décourageront des pratiques plus durables », a déclaré Bioy.

En tenant compte des gains de cours des actions, les actifs des fonds durables mondiaux ont augmenté de 1,8 % au dernier trimestre pour atteindre près de 3000 milliards de dollars à la fin de mars. Le taux de croissance organique, cependant, était proche de zéro, contre une croissance de 0,5 % dans l’univers des fonds en général, selon Morningstar.

Les produits passifs ont continué à gagner du terrain, et BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a maintenu sa position de leader. Ses 368 milliards de dollars d’actifs durables sont environ deux fois supérieurs à ceux d’Amundi SA, le plus grand gestionnaire d’investissement en Europe.

Le cabinet d’études de marché a examiné les fonds ouverts et les fonds négociés en bourse qui, selon leur prospectus ou d’autres documents réglementaires, prétendent se concentrer sur les critères phares des normes ESG, soit la durabilité, l’impact social ou les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.