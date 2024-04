(New York) La Bourse de New York a nettement rebondi lundi, moins inquiète des tensions géopolitiques et tournée vers les résultats de la technologie qui vont être dévoilés cette semaine.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones a gagné 0,67 % à 38 239,98 points, le NASDAQ, à forte coloration technologique, a grimpé de 1,11 % à 15 451,31 points et l’indice élargi S&P 500 est repassé au-dessus de la barre des 5000 points, progressant de 0,87 % à 5010,60 points.

Ce rebond à l’orée d’une semaine chargée et en résultats, et en indicateurs clés pour l’économie américaine, intervient après une nouvelle performance hebdomadaire médiocre, secouée par les inquiétudes d’escalade au Moyen-Orient entre Israël et l’Iran.

« Les marchés poussent un soupir collectif de soulagement parce que les tensions au Moyen-Orient ne se sont pas aggravées », a commenté Adam Sarhan de 50 Park Investments.

« À la veille du week-end, les boursiers vendaient les actions, car ils craignaient que la situation n’explose », a expliqué le gestionnaire de portefeuille.

« Cela n’a pas été le cas et les têtes froides ont prévalu », a-t-il ajouté, soulignant que non seulement les Bourses, mais tous les marchés s’étaient « ajustés » à cette détente.

Ainsi le pétrole a conclu en légère baisse. Quant à l’or, valeur refuge par excellence, il a perdu 2,58 % à 2329,50 dollars l’once.

Les taux obligataires étaient calmes à 4,61 % pour ceux à dix ans.

Cette semaine, les investisseurs vont guetter la première estimation de la croissance américaine pour le premier trimestre et l’indice PCE d’inflation, le baromètre préféré de la banque centrale américaine (Fed) pour jauger l’inflation.

Les analystes s’attendent jeudi à une croissance modérée de PIB 2,2 % en rythme annuel pour le premier trimestre.

Vendredi, ils tablent selon Marketwatch, sur une hausse de l’indice PCE de 2,6 % sur un an contre 2,5 % en février tandis que l’inflation sous-jacente pourrait tomber à 2,7 % au lieu de 2,8 %.

Au-delà de ces données macro-économiques qui auront toutes les attentions de la Fed pour déterminer l’évolution de sa politique monétaire, les marchés vont se focaliser sur les résultats des grands noms de la technologie.

Les publications de quatre des « Sept Magnifiques », les sept plus grosses capitalisations du marché, sont au programme cette semaine avec Tesla dès mardi (-3,40 %), Microsoft (+0,46 %), Meta (+0,14 %) et Alphabet (+1,43 %).

Le concepteur de puces pour l’intelligence artificielle Nvidia, qui avait vu fondre sa capitalisation boursière de 212 milliards de dollars vendredi en chutant de 10 %, a repris des couleurs (+4,35 % à 795,18 dollars).

Ailleurs à la cote, Chipotle Mexican Gril, la chaîne de fast-food, a grimpé de 0,50 % à 2883,51 dollars peu avant de publier ses résultats.

Le spécialiste des logiciels clients Salesforce a pris 1,28 % alors que ses discussions pour un rachat d’Informatica sont tombées à l’eau, selon des informations de presse.

Informatica qui développe des plateformes multi-vendeurs qui unifient notamment des systèmes clientèles différents, s’est écroulée de 10,54 % à 31,48 dollars.

Le « halving » du bitcoin, intervenu vendredi soir qui va diminuer la création des bitcoins et donc a le potentiel d’en augmenter la valeur en rendant la cryptomonnaie moins liquide, a profité aux sociétés du secteur.

Ainsi la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Coinbase a gagné plus de 7 %.

Et surtout, Riot Platforms, un « mineur » ou créateur de bitcoins s’est envolé de 23,11 % à 11,24 dollars.