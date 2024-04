Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Un important actionnaire institutionnel de CAE vient d’abaisser sous la barre des 10 % sa participation dans le concepteur montréalais de simulateurs de vol.

La Financière Mackenzie a vendu un peu plus de 45 millions de dollars en actions de CAE durant le mois de mars.

Mackenzie précise dans un document réglementaire déposé ce mois-ci avoir commencé avril avec une participation de 9,7 %. En abaissant son investissement dans CAE à un niveau inférieur à 10 %, Mackenzie n’est plus tenu de divulguer ses transactions sur ce titre à moins que la participation repasse à 10 % ou plus.

Un membre du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard a acheté en milieu de semaine pour plus de 225 000 $ d’actions de la chaîne de dépanneurs de Laval. Eric Boyko a acheté mercredi un bloc de 3000 actions au prix unitaire de 75,50 $.

Le plus important actionnaire de BRP après la famille Bombardier-Beaudoin vient de vendre pour près de 140 millions de dollars d’actions du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt. Bain Capital a vendu cette semaine un bloc de 1,5 million d’actions. Cette firme d’investissement de Boston demeure un des plus gros actionnaires de BRP.

Un haut dirigeant de Fiera Capital vient de vendre pour près d’un demi-million de dollars d’actions du gestionnaire d’actifs montréalais. John Valentini, responsable des marchés privés pour l’organisation, a vendu le 11 avril un bloc de 61 600 actions au prix unitaire de 7,80 $.

L’exploitant de plateformes de commerce électronique de Longueuil mdf commerce a révélé cette semaine dans sa circulaire qu’avant d’accepter l’offre d’achat de la firme d’investissement KKR le mois dernier, 46 parties ont été contactées à l’automne (39 partenaires financiers et 7 acheteurs stratégiques). Il est précisé que mdf a reçu six propositions préliminaires non contraignantes de six soumissionnaires différents avant de parvenir à un arrangement final au prix de 5,80 $ par action. Le Fonds FTQ et Investissement Québec sont deux actionnaires importants n’ayant pas encore fait connaître leur avis sur la transaction. L’assemblée des actionnaires se tiendra le 10 mai.

Le fondateur et grand patron de Haivision vient d’acheter pour approximativement 60 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de solutions pour la diffusion en continu. Mirko Wicha a acheté des blocs d’actions entre le 4 et le 16 avril.

Le responsable des finances chez Dollarama vient de réaliser un gain brut de 2 millions de dollars en vendant des actions. Paul Roche a levé le 9 avril un total de 32 682 options à différents prix d’exercice pour ensuite vendre ces titres le même jour.

La taille du conseil d’administration de la Banque Nationale rétrécit encore cette année. Le conseil compte désormais 13 personnes, c’est-à-dire trois membres de moins qu’il y a trois ans. Arielle Meloul-Wechsler, responsable des ressources humaines et des affaires juridiques chez Air Canada, a été élue vendredi par les actionnaires pour faire son entrée au conseil d’administration. Elle comble un des deux sièges libérés avec les départs de Maryse Bertrand et de Lino Saputo.

Le chef de la direction des affaires juridiques du CN a vendu le mois dernier pour un peu plus de 300 000 $ d’actions du transporteur ferroviaire montréalais. Olivier Chouc a vendu le 18 mars un bloc de 1725 actions au prix unitaire de 175,93 $.

Les titres québécois de Héroux-Devtek, Groupe ADF et AYA Or & Argent ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Cascades, Saputo, Lion, D-Box et Pages Jaunes ont glissé cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.