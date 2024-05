Le gouvernement canadien a utilisé la propriété d’un dirigeant haïtien pour évacuer par hélicoptère ses citoyens alors que la violence s’intensifiait le mois dernier, tout en refusant de le retirer d’une liste de sanctions, selon une requête de la Cour fédérale.

Darryl Greer La Presse Canadienne

En décembre 2022, le gouvernement canadien a sanctionné Reynold Deeb et deux autres « membres de haut niveau de l’élite économique en Haïti », avait alors déclaré Affaires mondiales Canada.

Dans sa dernière requête devant la Cour fédérale, alors qu’il demande à être retiré de la liste des sanctions, M. Deeb nie tout lien avec les gangs violents qui sévissent dans le pays et affirme qu’il est « profondément impliqué dans la philanthropie communautaire ».

Il ajoute que sa notoriété a été mise en évidence lorsque la GRC et l’ambassadeur du Canada lui ont demandé de leur permettre d’utiliser sa propriété pour des exercices de formation policière et des évacuations par hélicoptère de citoyens canadiens au début du mois dernier.

Il soutient qu’il était « heureux d’accepter » de fournir de l’aide. Mais même si le gouvernement canadien s’est tourné vers lui « en temps de crise », il a refusé de lever les sanctions à son encontre, dit-il.

« La raison pour laquelle le gouvernement du Canada demandait simultanément à M. Deeb d’utiliser ses biens et maintenait des sanctions contre lui n’est pas claire », indique sa demande de contrôle judiciaire.

M. Deeb affirme que son inscription sur la liste des sanctions du Canada est « erronée » et que ceux qui se retrouvent sanctionnés subissent « de graves atteintes à leur réputation », tout en se voyant refuser des services financiers et des opportunités d’emploi, et se voient imposer des restrictions de voyage.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les sanctions avaient été imposées en 2022 « en réponse au comportement flagrant des élites haïtiennes qui fournissent un soutien financier et opérationnel illicite aux gangs armés ».

Le gouvernement canadien a accusé M. Deeb, Gilbert Bigio et Sherif Abdallah de protéger « des gangs criminels armés, notamment par le biais du blanchiment d’argent et d’autres actes de corruption ».

M. Deeb a déposé une requête auprès de la Cour fédérale du Canada en novembre pour obliger le ministre à prendre une décision sur sa demande d’être retiré de la liste des sanctions.

Dans une deuxième requête à la Cour fédérale déposée le mois dernier, il a soutenu que la ministre a rejeté sa demande de renvoi en mars sans divulguer ses raisons « de manière significative ».

Le document indique qu’il est un « homme d’affaires réputé », travaillant comme directeur des achats pour le groupe Deka, un collectif d’entreprises qui sont les « principaux importateurs de biens de consommation en Haïti ».

L’ambassadeur du Canada a demandé son aide le jour même où la ministre des Affaires étrangères a refusé de le retirer de la liste des sanctions, selon sa demande.

Le document indique que la décision de la ministre était basée sur des informations « de source libre » sur ses activités présumées de corruption, d’évasion fiscale et de financement de gangs.

Il aurait également des liens étroits avec l’ancien président Michel Martelly et le politicien sanctionné Gary Bodeau.

Il prétend que le gouvernement canadien s’est appuyé à tort sur ces informations pour décider de lui imposer des sanctions, lui refusant ainsi « l’équité procédurale ».

Dans une entrevue, ses avocats, John Boscariol et Geoff Hall, ont déclaré qu’il avait communiqué par courrier électronique avec des responsables de l’ambassade canadienne pour les remercier d’avoir utilisé sa propriété pour organiser des évacuations par hélicoptère et des exercices de formation de la GRC pour les policiers haïtiens.

Selon M. Hall, ces courriels « remarquables » montrent que les responsables de l’ambassade canadienne et la GRC étaient reconnaissants envers Reynold Deeb pour avoir autorisé l’utilisation de sa propriété, « ce qui est en fait contraire au droit des sanctions pour les Canadiens qui utilisent les biens de ceux qui sont sanctionnés ».

Les deux avocats ont souligné que leur client se sentait injustement calomnié par son inscription sur la liste des sanctions du Canada et qu’il est « un allié du Canada ».

« Ce que le gouvernement semble avoir fait, c’est parcourir internet pour trouver les insinuations qui circulent, et c’est problématique », a déploré M. Hall.

M. Deeb n’a pas été sanctionné par les États-Unis, l’Union européenne ou le Royaume-Uni, mais le fait d’être sanctionné par le Canada a « un impact significatif sur sa réputation », selon M. Boscariol.

« Ces décisions ne semblent pas avoir été mûrement réfléchies par le gouvernement canadien, qui n’a pas fait preuve de la diligence raisonnable ni fourni de preuves à l’appui de certaines des allégations qu’il formule. »

Affaires mondiales Canada n’a pas fourni la réponse demandée aux affirmations au sujet de M. Deeb dans les délais.

« M. Deeb est une victime de beaucoup de choses »

Un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, rédigé par un groupe d’experts en Haïti et publié en septembre 2023, a avancé qu’il disposait de preuves que M. Deeb était impliqué dans des activités de financement de gangs alors qu’il travaillait en tant que directeur des opérations du groupe Deka.

Le rapport indique qu’il « a payé un chef de gang pour faciliter ses affaires » en 2017 et « a utilisé des membres de gangs pour faire pression sur certains agents des douanes du port afin qu’ils n’inspectent ou n’interceptent pas ses conteneurs ».

Le rapport souligne qu’à la fin de l’année 2019, Haïti était paralysé par des bouleversements économiques alors que la pression politique s’intensifiait contre le président de l’époque, Jovenel Moïse, et que M. Deeb en aurait profité « en soudoyant les parlementaires qui payaient ensuite les chefs de gangs pour débloquer les rues en dispersant les manifestants et permettre le transport de sa marchandise dans le pays ».

Ses avocats nient ces allégations. « M. Deeb est une victime de beaucoup de choses, a déclaré M. Boscariol. C’est un important importateur et distributeur de produits au détail en Haïti, mais lui aussi souffre des activités du gang. »

Reynold Deeb est l’un des 11 Haïtiens sanctionnés par le Canada pour « une violation grave de la paix et de la sécurité internationales » en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Treize autres personnes sont inscrites sur la liste pour « actes de corruption importants » et quatre sont sur la liste des sanctions pour « violations flagrantes des droits de l’Homme ».