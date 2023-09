Le train Montréal-New York, qui est à l’arrêt depuis la fin du mois de juin en raison de restrictions liées à la chaleur, devrait finalement reprendre du service à compter de lundi prochain. Son responsable, Amtrak, dit toutefois devoir encore fignoler « plusieurs détails opérationnels » pour y arriver.

« Nous espérons relancer le service le 11 septembre, mais nous devons encore peaufiner plusieurs détails opérationnels pour que cette date soit respectée. Cela dit, nous avons ouvert les ventes, car nous croyons que ces problèmes seront résolus avant le redémarrage », explique par courriel une porte-parole de l’entreprise ferroviaire, Jen Flanagan.

Il est en effet possible depuis peu de se procurer des billets pour la liaison entre les deux villes après le 11 septembre. En avril, Amtrak avait annoncé en grande pompe le retour de sa liaison Montréal-New York, l’Adirondack, qui avait été mise sur pause en raison de la pandémie. En 2019, le train avait transporté 117 490 passagers.

Depuis la fin du mois de juin, le train était toutefois de nouveau à l’arrêt. C’est que le Canadien National (CN), qui possède les rails sur lesquels circulent les trains d’Amtrak, a imposé des « restrictions de chaleur » qui limitent les vitesses à une fourchette de 10 à 40 milles par heure pendant la saison estivale, l’équivalent de 16 à 64 km/h. Résultat : le trajet était jugé trop long, avec des retards potentiels de plus de quatre heures.

« Nous avons été contraints de suspendre le service jusqu’à ce que des températures plus fraîches arrivent pour réduire le risque de ces opérations excessivement lentes », souligne d’ailleurs Mme Flanagan.

Le tout découlait d’une réglementation adoptée l’an dernier par Transports Canada, qui impose aux organisations ferroviaires « d’établir des seuils de température qui, lorsqu’ils sont atteints, entraînent l’application de limitations de vitesse et d’exigences d’inspection de la voie supplémentaires ».

Des discussions pour la suite

On ignore encore comment et si les parties prenantes comptent éviter une nouvelle fermeture l’été prochain. Officiellement, Amtrak se dit « encore en communication avec le CN et le NYSDOT [Département du Transport de l'État de New York] pour [identifier] une solution à long terme », mais refuse de s’avancer davantage.

Le CN, lui, n’avait pas répondu à nos questions à ce sujet au moment d’écrire ces lignes.

Cet été, Amtrak avait soutenu avoir « exploré différentes solutions », avec le CN et le NYSDOT, mais en vain. Cet été, l’Adirondack n’a donc fonctionné qu’entre New York et Albany, puis New York et Saratoga Springs.

En juillet, le CN avait tenu Amtrak responsable de cette situation, jugeant que l’entreprise refuse de débourser les frais nécessaires qui permettraient une réouverture. « Amtrak est responsable et n’a pas payé l’entretien nécessaire pour maintenir la voie à un niveau permettant d’assurer la fluidité de son service », avait martelé son porte-parole, Mathieu Gaudreault.