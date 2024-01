On attend environ cinq centimètres de neige dans le sud du Québec ce week-end

Les prédictions météorologiques ravivent l’espoir de voir un tapis blanc s’étendre sur le sud du Québec : les premiers flocons de l’année sont prévus dans la nuit de samedi à dimanche. Le nord-est des États-Unis se prépare toutefois à d’importantes précipitations, une alerte à la « tempête hivernale » ayant été lancée pour le week-end.

Agence France-Presse

On attend environ cinq centimètres de neige dans le sud du Québec ce week-end, confirme Jean-Philippe Bégin, météorologue pour Environnement Canada. La température s’annonce plus froide qu’au mois de décembre, explique-t-il.

Il pourrait y avoir de la poudrerie dans certaines régions où les rafales atteindront 40 km/h, comme dans la vallée du Saint-Laurent. « Mais ça demeurera très limité », indique l’expert.

La situation s’annonce différente au sud de la frontière. Les services météo américains ont lancé vendredi une alerte aux intempéries d’hiver, un cocktail de neige et de pluie verglaçante qui pourrait tomber ce week-end sur le nord-est des États-Unis.

Des précipitations sous forme de pluie, de neige et de pluie verglaçante sur les routes sont attendues avec à la clé de possibles pannes de courant et des arbres arrachés, ce qui pourrait provoquer le chaos dans les transports routiers, ferroviaires et aériens.

New York et ses 8,5 millions d’âmes n’ont pas vu de chutes de neige conséquentes depuis près de deux ans, mais l’immense État du même nom avait lui subi à Noël 2022 le « blizzard du siècle », avec plus d’un mètre de neige dans la grande ville de Buffalo, à la frontière canadienne, qui avaient fait une cinquantaine de morts.

Pour ce week-end, de Boston à Washington, le long du très fréquenté couloir autoroutier I-95, les « déplacements pourraient être presque impossibles », a mis en garde le National Weather Service (NWS).

Boston et certaines régions du Massachusetts et du Connecticut pourraient voir s’accumuler jusqu’à 30 cm de neige.

Le NWS a toutefois prévenu de « l’incertitude du parcours exact et de l’intensité de la tempête hivernale ».

Ce qui n’a pas empêché la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, de prendre ses précautions et d’émettre un bulletin « d’urgence » en exhortant les New-Yorkais à être « vigilants ».

Tempête prévue mercredi

Environnement Canada prévoit par ailleurs une tempête qui pourrait compliquer l’heure de pointe au Québec mercredi matin. Elle pourrait tomber sous forme de neige ou de pluie verglaçante, selon la température. « Il est encore trop tôt pour savoir de quoi elle sera faite, mais il y aura assurément une tempête », prévient M. Bégin.

Les perturbations météorologiques devraient débuter tard mardi soir et se poursuivre le lendemain.

On s’attend actuellement à beaucoup de neige combinée avec des vents forts, avise le météorologue. « On suggère aux gens de penser aux possibilités de télétravail pour la journée de mercredi. La circulation pourrait être affectée. »