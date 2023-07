Plus de 150 000 salariés du secteur de la construction seront en congé jusqu’au 5 août inclusivement.

C’est l’heure des vacances annuelles pour la vaste majorité des travailleurs de la construction. Depuis vendredi midi, et jusqu’au 5 août inclusivement, plus de 150 000 salariés du secteur sont en congé. Mais une partie oubliée de l’industrie continuera de travailler pendant ce temps.

Le cinquième des travailleurs du secteur pratiqueront leur métier pendant cette trêve annuelle, d’après la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Stéphane en fait partie. Il travaille sur un chantier de construction en génie civil du centre-ville qui opérera tout l’été, sans exception.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Un immeuble en construction à Montréal

Le secteur du génie civil n’est pas touché par ce congé obligatoire de juillet. Stéphane prendra donc ses congés à l’hiver.

« Ça en prend quand même, des gens, pour travailler », indique celui qui se plaît sur le chantier, l’été. « On a de l’air climatisé, de l’eau en masse. Tout le monde prend soin des autres », explique-t-il.

Daniel Saint-Pierre, qui travaille aussi sur un chantier de génie civil, est arrivé dans le secteur de la construction il y a seulement deux semaines, après 34 ans de travail en sécurité. Entre ses deux emplois, il n’a eu que deux jours de congé, qu’il a utilisés pour déménager.

« Je ne suis pas encore habitué à la chaleur », dit-il. C’est donc avec une pointe de jalousie qu’il regarde 80 % des travailleurs du secteur partir en vacances.

Dans l’espoir « qu’il fasse moins chaud »

Outre le génie civil, la voirie n’est pas touchée par l’obligation de fermer les chantiers. Les travaux d’urgence, d’entretien et réparation et de rénovation et modification peuvent également se poursuivre. Idem pour les travaux de construction de nouvelles résidences légères.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, LA PRESSE Cônes dans une rue de Montréal

Au total, plus de 38 000 salariés du secteur continuent de travailler lors des deux semaines mythiques, estime la CCQ.

Pour sa part, Mario Richer aura seulement une semaine de vacances, qui débutera vendredi prochain. « J’aurais peut-être aimé avoir deux semaines ! », lance-t-il en riant.

M. Richer compte en profiter pour décompresser et récupérer de l’été, qui s’est avéré difficile en raison d’une chaleur humide qui dure depuis plusieurs semaines. Au retour des vacances, il espère « qu’il fasse moins chaud » !

Un total de 192 000 chèques de vacances ont été remis par la CCQ aux travailleurs de la construction du Québec, totalisant près de 617 millions de dollars, soit 12 % de plus que l’an passé, alors que 553 millions avaient été versés aux travailleurs. Cela s’explique par une augmentation des heures totales travaillées déclarées, qui se sont élevées à 210,2 millions en 2022, un record.