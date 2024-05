Il fera chaud, très chaud, dans plusieurs régions du Québec ce mercredi. À Montréal, la température ressentie devrait grimper jusqu’à 37. Rassurez-vous toutefois : cette poussée de chaleur printanière devrait rapidement retomber vers la fin de la semaine.

« En général, on voit déjà que c’est un printemps plus chaud que la normale. En mai, le maximum normal pour tout le mois, c’est du 18,9 degrés pour la région de Montréal. Là, demain, on va être à 30 degrés, et ça monte à 37 avec l’humidex. C’est vraiment plus chaud », explique le météorologue chez Environnement Canada, Nicholas Elder.

N’empêche, il demeure que la journée du 22 mai ne sera pas marquée par un record. Ce dernier date en effet de 1977, alors qu’on avait enregistré au thermomètre quelque 32,6 degrés, et ce sans prendre en compte l’humidex, dans la région de Montréal.

Plusieurs autres villes seront aussi touchées par cette chaleur qui grimpe depuis le début de la semaine déjà. À Québec, par exemple, on prévoit 26 degrés ce mercredi, une température qui monte à 33 si on prend en compte le facteur humidex. Les villes de Trois-Rivières, Gatineau ou encore Sherbrooke, pour ne nommer que celles-là, oscilleront entre 30 et 36 au ressenti.

« C’est à peu près tout le sud de la province qui se trouve vraiment sous une masse d’air chaud et humide. À peu près personne ne fait exception », note M. Elder à ce sujet.

Un risque d’orages violents

Heureusement, ajoute-t-il, « toute cette chaleur ne va pas durer plus longtemps qu’une journée ». Dès jeudi, Environnement Canada prévoit en effet que le mercure chutera légèrement en raison d’un front froid. Jeudi et vendredi, la température reviendra à environ 25 degrés maximum. Cette baisse se traduira dans la plupart des autres régions au même moment.

« C’est certain que ça va apporter des averses et des risques d’orage dans plusieurs secteurs dans un premier temps, mais après, on va revenir vers des températures plus basses, avec du beau temps. Ça sera encore un peu plus chaud que la normale, mais beaucoup plus agréable », poursuit le météorologue.

En après-midi, mardi, Environnement Canada a d’ailleurs prévenu que « les conditions sont propices à la formation d’orages dangereux pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte ».

« De très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau », a persisté l’agence fédérale, en rappelant que « la foudre tue et blesse des Canadiens chaque année ».

« Quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l’intérieur », conseille-t-elle au passage. L’organisation recommande aussi aux citoyens, surtout les plus âgés et les plus vulnérables, de rester hydratés et de prévoir des moments de répit à l’ombre en période de grande chaleur, voire à réduire l’effort physique.

À court terme, « on ne prévoit pas une autre poussée de chaleur sur le Québec », conclut M. Elder, en ajoutant toutefois qu’il n’est pas impossible que cela reproduise dans les prochaines semaines, particulièrement à l’approche du début de la saison estivale.