Quatre meurtres en une semaine à Montréal « c’est beaucoup », a admis mardi Fady Dagher, qui souligne toutefois que la violence armée demeure en baisse dans la métropole.

En une semaine, trois hommes et une femme ont été tués dans le Mile End, dans Ahuntsic, dans le Sud-Ouest et dans Saint-Michel, marquant les 10e, 11e, 12e et 13e meurtres de l’année.

En marge d’une entrevue téléphonique, Fady Dagher a reconnu que « c’est beaucoup ». « On a plus de meurtres, à l’heure actuelle, qu’au même mois l’année dernière. Toutefois, au niveau de la violence armée, on est encore en baisse », a-t-il assuré. Les meurtres « sont vraiment distincts les uns des autres, mais Monsieur-Madame-tout-le-monde qui voit ça dans les médias, ils se disent : qu’est-ce qui se passe à Montréal ? ».

Fady Dagher n’a pas voulu faire de prédiction quant à l’été. « Est-ce que c’est un signe de recrudescence ? […] Pour l’instant, c’est un peu trop tôt pour se prononcer, a-t-il souligné. Honnêtement au niveau de la violence armée liée au crime organisé, on est en baisse encore. »

Quatre meurtres en une semaine

Vincent Bibeau-Olaechaea, 33 ans, a été battu à mort dans une ruelle du Mile End, tôt dans la matinée du dimanche 12 mai. L’homme était sans-abri et traînait un lourd casier judiciaire. Jayden Coon-Come, 22 ans, a été accusé du meurtre le lendemain.

Jean Vilsaint, un rappeur et dirigeant de gangs de rue de 27 ans, a été abattu le soir du mardi 14 mai dernier près de l’intersection de l’avenue du Parc et de la rue Legendre.

Samedi matin, Patrick Conor O’Loughlin a été poignardé à mort dans un logement du Sud-Ouest très tôt le samedi 18 mai. L’homme avait 27 ans. Chad et Jayden Pinel, âgés de 18 et 20 ans, ont été accusés du meurtre. Il pourrait s’agir d’une chicane entre voisins qui a mal tourné.

Le même jour, le corps inanimé de Naima Rezzek a été retrouvé dans un logement de Saint-Michel. Elle avait 55 ans. Son ex-conjoint, Brahim Naili, s’est rendu dans un poste de police où il a été arrêté avant d’être formellement accusé de meurtre. Il a 71 ans.