(Beverly Hills, Californie) En mission dans la région d’Hollywood pour inciter les grands studios à choisir Montréal pour leurs tournages, la mairesse Valérie Plante espère attirer plus de productions de séries pour la télévision, en plus des films.

« On a eu quelques tournages de séries télé, mais il y a de la place pour en avoir beaucoup plus », a souligné Mme Plante, enthousiaste, rencontrée à son hôtel de Beverly Hills après la première journée de sa mission de deux jours dans la Mecque du cinéma.

Avec une demi-douzaine de représentants d’entreprises montréalaises actives dans ce secteur, la mairesse de Montréal a eu des rencontres aux studios de télévision de Warner Bros., chez Netflix, Disney, Amazon MGM Studios, HBO Max et Skydance Media.

« Ce qui est le fun, c’est qu’ils connaissent déjà Montréal. Ils savent que c’est un écosystème complet, avec plusieurs studios, la haute technologie, la disponibilité de figurants de toutes les communautés culturelles, en plus de la postproduction, des effets spéciaux, de l’animation, pour lesquels Montréal est reconnu. De plus, ils savent que c’est moins cher pour eux », fait remarquer Mme Plante, qui mentionne que les crédits d’impôt offerts par le gouvernement du Québec, récemment bonifiés, servent aussi d’incitatifs.

Si l’expertise de Montréal est déjà reconnue dans ce domaine, pourquoi est-ce nécessaire d’y organiser une mission économique ?

Il y a quand même une compétition féroce de la part de Vancouver et de Toronto, qui est un plus gros joueur. On tire bien notre épingle du jeu, mais on ne peut rien tenir pour acquis. Des missions économiques, je n’en fais pas beaucoup, je les choisis soigneusement, mais ici, je trouvais ça important. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Selon le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, l’industrie audiovisuelle représente 2,3 milliards de dollars en dépenses directes pour le Québec, dont 995 millions sont attribuables aux effets visuels, 247 millions à l’animation et 399 millions aux tournages étrangers. Les tournages locaux et étrangers représentent plus de 1 milliard de dollars par année.

L’industrie audiovisuelle représente 57 000 emplois directs et indirects.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

Récemment, les films Scream VI, Beau Is Afraid, Transformers : Rise of the Beasts et X-Men : Dark Phoenix ont été tournés à Montréal.

La mission hollywoodienne met aussi de l’avant l’initiative « On tourne vert », qui vise à sensibiliser et à accompagner les productions vers une transition écologique. Depuis son lancement, en avril 2021, elle a permis à 104 productions d’obtenir une accréditation pour leurs pratiques durables et continue de former les producteurs à des méthodes de production respectueuses de l’environnement.

« Montréal, c’est cool ! »

Les entreprises CINE SITE, Difuze, Grande Studios, Hybride, MELS, Raymond Chabot Grant Thornton et Rodeo FX participent à la mission économique. Certaines ont eu des discussions qui pourraient mener éventuellement à la conclusion de contrats, mentionne Mme Plante.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est en mission économique à Los Angeles.

« Moi, je suis celle qui leur dit que Montréal, c’est cool ! », lance-t-elle.

En plus des discussions avec des représentants de grands studios, la mairesse de Montréal a rencontré Karen Bass, mairesse de Los Angeles. Elle a fait remarquer que les deux métropoles partageaient des préoccupations et des priorités similaires, comme le développement économique, la vitalité culturelle, la transition écologique et la lutte contre l’itinérance.