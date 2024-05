(Montréal) Plus de 900 cas de coqueluche ont été déclarés à travers le Québec depuis le début de l’année 2024, dont quelque 200 cas au cours des dernières semaines. Les régions de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches sont de loin les plus touchées.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

La coqueluche est une maladie très contagieuse dont les principaux symptômes sont de fortes quintes de toux, une fièvre légère, un écoulement nasal et une rougeur des yeux accompagnée de larmoiement.

L’otite et la pneumonie sont des complications possibles de la coqueluche et les risques sont plus fréquents chez les bébés de moins d’un an. En date du 30 avril, 19 cas confirmés et trois cas probables sont survenus chez des enfants de moins d’un an au Québec.

Sur le site web du gouvernement du Québec, on précise que les enfants de moins de 3 mois sont atteints des complications les plus sérieuses. Ils représentent près de la moitié des hospitalisations et la majorité des admissions aux soins intensifs et presque la totalité des décès dus à la coqueluche (les décès demeurent toutefois rares).

Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, le ministère de la Santé a fait savoir que la coqueluche est une maladie endémique cyclique qui connaît des pics d’activité tous les deux à cinq ans. Le dernier pic d’activité au Québec remonte à 2019 alors que 1269 cas avaient été déclarés.

Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 ont eu pour effet de réduire de façon importante l’incidence de la coqueluche entre 2020 et 2021. La levée des restrictions en 2022 a favorisé les contacts sociaux. Le ministère anticipe donc une résurgence de la maladie.

Dans les régions de Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, les taux d’incidence sont en excès comparativement à la même période en 2023 et pour les années prépandémiques.

Depuis le début de 2024, 469 cas ont été déclarés en Estrie, dont 53 cas pour les deux premières semaines de mai. Pour la région de Chaudière-Appalaches, 182 cas ont été déclarés depuis le début de l’année, dont 84 cas du 28 avril au 11 mai.

La Montérégie a enregistré 50 cas depuis le début de l’année ; les Laurentides 41 cas ; le Bas-Saint-Laurent 42 cas ; la Capitale-Nationale 43 cas et Lanaudière 20 cas. Ces régions ont toutes connu une dizaine de nouveaux cas en 14 jours au début du mois de mai.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la coqueluche, indique le gouvernement provincial. Le vaccin contre la coqueluche peut être administré dès l’âge de 2 mois et il s’agit d’un vaccin combiné.

Les femmes enceintes peuvent aussi recevoir le vaccin. Les bébés de moins de 3 mois sont les plus vulnérables aux infections graves de coqueluche et ils le sont beaucoup moins si la mère a été vaccinée pendant la grossesse.

Selon le gouvernement du Canada, la couverture vaccinale contre la coqueluche devrait atteindre 95 % pour établir l’immunité collective. En 2021, au Québec, la couverture vaccinale chez la population de 2 ans et moins était de 89 %, selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Pour l’instant, le ministère de la Santé ne prévoit pas faire une campagne de vaccination à grande échelle contre la coqueluche dans les écoles.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.