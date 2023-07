Parce qu’il y a lieu « d’expérimenter plus largement leur usage », le gouvernement Legault vient de rendre la circulation des trottinettes électriques officiellement légale dans les rues où la vitesse maximale est de 50 km/h et moins.

Québec juge que les différents projets pilotes en cours ne permettent pas de prendre « la pleine mesure » de l’utilité du moyen de transport. La nouvelle a été confirmée par la publication d’un arrêté ministériel par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, mercredi soir. Le tout entrera en vigueur d’ici deux semaines, le 20 juillet. Rien n’indique toutefois que l’arrêté sera renouvelé. Il sera pour le moment effectif pendant un minimum de trois ans, jusqu’en juillet 2026.

Jusqu’ici, la plupart du temps, les trottinettes électriques étaient considérées comme « illégales » sur le territoire québécois, même s’il était fréquent d’en apercevoir dans la métropole, notamment. Au début du mois de juin, l’organisme Éducaloi rappelait d’ailleurs sur son site web que « vous ne pouvez pas circuler en trottinette électrique sur tout chemin public, comme les rues, les trottoirs et les pistes cyclables », sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 $ pour une première infraction.

Plusieurs projets pilotes étaient toutefois déjà en cours, sous la direction du ministère des Transports. À Montréal, 200 trottinettes de Bird Canada sont déjà de retour depuis le début du mois de juillet au parc Jean-Drapeau. Laval tentera aussi l’expérience cet été avec une entreprise privée, tout comme plusieurs autres villes l’ont déjà fait.

Or, selon le document signé par la ministre Guilbault, « ces projets pilotes ne permettent pas de prendre la pleine mesure de l’utilisation des trottinettes électriques et des appareils de transport personnel motorisés sur les chemins publics ». « Il y a lieu d’expérimenter plus largement leur usage dans le respect de la sécurité́ routière », écrit l’élue.

Une série de règles

Pour circuler légalement en trottinette électrique au Québec, il faudra toutefois respecter plusieurs règles, dont le fait d’être âgé de 14 ans ou plus. Le port du casque sera aussi obligatoire avec une « coquille rigide et rembourrée à l’intérieur », voire une jugulaire, soutiennent les autorités.

À court terme, la circulation sur des routes où la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h sera interdite, sauf si cela est fait pour traverser une intersection ou un carrefour giratoire. Québec autorisera également les trottinettes à rouler sur une route de 50 km/h et plus si elles se trouvent dans une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement physique.

Comme les cyclistes, l’usager devra « signaler son intention de tourner » aux autres usagers de la route en tout temps, soit par un geste du bras ou un clignotant lumineux. On ne pourra pas non plus embarquer à plus d’une personne sur une trottinette et l’utilisation du téléphone cellulaire sera proscrite, comme en voiture. Le port d’écouteurs et la consommation d’alcool ou de drogues pendant un trajet sont aussi interdits.

Fait à noter : Québec imposera aussi aux trottinettes une puissance maximale du moteur de 500 watts, avec un effet d’entraînement qui devra cesser lorsque l’engin atteint tout au plus 25 km/h. La masse de la trottinette ne pourra par ailleurs surpasser 36 kilogrammes, incluant la batterie, et le diamètre des roues devra être de 19 centimètres minimalement.

Dans la métropole, le traumatisme des trottinettes électriques est encore récent pour bien des citoyens. En 2019, la Ville avait abandonné l’idée d’accueillir des flottes en libre-service, alors qu’à peine 20 % des trottinettes étaient rangées dans les aires réservées. Elles se retrouvaient souvent dans des endroits où elles nuisaient à la circulation et leur cohabitation avec les piétons et les cyclistes était difficile.

L’industrie de la trottinette électrique tente toutefois depuis plusieurs mois de remonter en selle, rapportait récemment La Presse. La plupart des entreprises comme Lime, Bird, Neuron Mobility ou Lyft affirment avoir fait évoluer leur technologie depuis les ratés initiaux, avec entre autres un système de localisation et des zones dédiées pour empêcher les utilisateurs de stationner n’importe où dans la ville.