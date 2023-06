C’est Bird Canada qui déploiera les trottinettes électriques en libre-service cet été au parc Jean-Drapeau, où l’on tente de réduire la circulation automobile. L’entreprise, qui est l’une de celles ayant disparu de Montréal après une seule saison en 2019, promet cette fois une « solution durable ».

Dès le 1er juillet, et jusqu’au 15 novembre prochain, les trottinettes de Bird seront donc de retour dans la métropole, mais ne pourront circuler à l’extérieur du parc Jean-Drapeau, autrement dit seulement sur les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène. Selon nos informations, le projet pilote a pour but de tester si un éventuel retour plus large est possible ou envisageable dans un autre circuit « fermé », potentiellement sur l’île.

Environ 200 trottinettes seront disponibles « graduellement ». Pour éviter un nouveau calvaire, l’entreprise promet toutefois que ses engins « seront tous munis d’un système de localisation GPS » et « circuleront à l’intérieur des limites du parc Jean-Drapeau ». Il sera aussi possible d’établir des « zones à vitesse réduite et de s’assurer du respect des règles de stationnement », puisque grâce à l’application mobile, les trajets ne pourront être terminés ailleurs que dans les zones de stationnement prévues.

Il faut dire que le traumatisme est encore récent pour la Ville, qui avait abandonné en 2019 l’expérience des trottinettes électriques : à peine 20 % des trottinettes étaient stationnées dans les aires réservées.

Elles se retrouvaient souvent dans des endroits où elles nuisaient à la circulation et leur cohabitation avec les piétons et les cyclistes était difficile. Quelque 324 constats d’infraction avaient été donnés par la police montréalaise pour non-respect du Code de la sécurité routière, principalement pour non-port du casque.

Plus de surveillance

Montréal l’assure : pas question de répéter les mêmes erreurs. « On ne rejouera pas dans le même film que 2019, même si on a à cœur l’accès à une offre de mobilité efficace et diversifiée », affirme l’attachée de presse de la mairesse, Catherine Cadotte.

Ces trottinettes ne seront d’ailleurs autorisées qu’entre 6 h et 23 h et des employés de Bird Canada seront sur place « en tout temps pour assurer le bon fonctionnement » de la situation et « pour éduquer les utilisateurs sur les règles à suivre ».

Le port du casque demeurera « obligatoire pour tous les usagers dans le parc », a martelé mercredi l’entreprise. Pour s’assurer du respect des règles, l’usager devra prendre un égoportrait dans l’application mobile « qui détectera en temps réel le port du casque ». Il sera autorisé de porter son propre casque, mais chaque trottinette sera munie d’un casque « nettoyé fréquemment », promet l’entreprise, qui opère déjà dans 20 autres villes canadiennes, dont Ottawa, Windsor et Hamilton.

Son président, Stewart Lyons, estime avoir en main « une solution durable pour faire de cette saison un succès ». Le choix du parc Jean-Drapeau n’est pas anodin : il y a quelques années, la Ville avait annoncé vouloir y réduire de 80 % les espaces de stationnement et réduire la place de l’auto en général. Et Bird Canada estime justement « qu’un trajet en trottinette sur trois remplace un trajet en voiture ».