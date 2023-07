La Presse en deuil de son plus grand critique de cinéma

Toute l’équipe de La Presse est aujourd’hui en deuil à la suite de la mort de son plus important critique de cinéma des vingt dernières années, Marc-André Lussier. Ce dernier, qui se remettait d’une récente chirurgie cardiaque, a été trouvé sans vie à son domicile vendredi matin. Il avait 63 ans.

Un ami, un compagnon de travail, un travailleur acharné qui n’a jamais compté ses heures, Marc-André était avant tout un amoureux plus grand que nature du septième art. Il y a quelques semaines à peine, il revenait du Festival de Cannes dont il avait prédit avec justesse les gagnants de la Palme d’Or, du Grand Prix du Jury et du Prix du jury, l’équivalent d’un podium complet.

« Marc-André va énormément nous manquer. Tout le monde l’aimait à La Presse, a déclaré François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse. Gentleman discret, collègue humble et positif, il était apprécié pour ses évidentes qualités humaines. Passionné parmi les passionnés, il avait su devenir une référence pour ses collègues, mais aussi pour le Québec. »

« Marc-André a couvert le cinéma avec un enthousiasme qui ne l’a jamais quitté, avec une énergie qui n’a jamais décliné, et surtout, avec une incomparable maestria. Il a ainsi su se hisser au stade le plus haut de la profession grâce à une curiosité, une culture et un dévouement hors du commun, qui imposent le respect de tous les journalistes. »

Notre collègue était aussi le plus ancien employé de La Presse où il a œuvré durant 45 ans. Il était entré au service de la publicité le 6 juin 1978. En parallèle, il a toujours été engagé et attiré par le milieu des arts. Chanteur dans les années 1980, il avait été demi-finaliste au Festival de la chanson de Granby.

À la même époque, son amour du cinéma, révélé dès la fin de l’adolescence en voyage, entre autres les films de François Truffaut, le mène à lire d’innombrables revues de cinéma et à prendre en note ses propres impressions des films visionnés.

En 1988, il commence l’animation d’une émission de cinéma, Projection spéciale, sur les ondes de la radio CIBL avec plusieurs collaborateurs, dont Bruno Boulianne et Patrick Masbourian. Il reçoit aussi en ondes un jeune cinéaste du nom de Denis Villeneuve.

À compter de 1995, il commence à signer ses premiers articles dans La Presse. Le jour, il travaillait à la section de la publicité. Et à la fin de la journée, il descendait du 4e au 3e étage de l’édifice de la rue Saint-Antoine, pour écrire ses reportages et critiques.

Marc-André est embauché comme journaliste à la section des Arts en 2000. Dès 2001, il participe à son premier Festival de Cannes. Il en a profité pour créer la célèbre rubrique des « Cannoiseries », série de nouvelles brèves sur la Croisette dont se délectaient nos lecteurs.

Au fil des ans, il a aussi été de tous les grands festivals, de Toronto à Berlin, de la Mostra de Venise à Karlovy Vary. À Montréal, il a connu les grandes années du Festival des films du monde. Son parcours l’a aussi conduit sur de nombreux plateaux de tournage.

De Denys Arcand à Woody Allen, de Catherine Deneuve à Pascale Bussières en passant par Wong Kar-Wai, les frères Dardenne, Monique Mercure et autres, Marc-André a interviewé des centaines de cinéastes, acteurs et actrices, directeur photo et autres artisans du cinéma.

Auteur de quatre livres, il a aussi coanimé l’émission À l’affiche cette semaine sur les ondes de Télé-Québec avec son grand ami Marc Cassivi.

À sa famille, ses amis, ses collègues et tous ceux qui ont eu l’honneur et le bonheur de le côtoyer, La Presse offre ses sympathies.