*Attention, ce reportage contient des propos explicites.

On pourrait difficilement imaginer des paroles plus crues (et vulgaires) sortir de la bouche d’une croupière : « Je veux ta queue entre mes seins », lance la femme en tenue aguichante, avant d’aligner un roi de trèfle et un valet de pique sur la table de poker, les yeux fixés sur la caméra. « Baise-moi tout de suite ! »

C’est une des rares séquences d’images encore existantes du Casino Pornhub, fruit d’une incursion officielle de MindGeek dans les jeux de hasard. Le concept, lancé en 2016, promettait des jeux de blackjack, roulette, baccarat et Texas Hold’Em avec « croupières sexy en direct » qui montraient occasionnellement leurs seins lors des mises, et la participation de « certaines des stars du divertissement pour adulte les plus connues ».

« Nous croyons que nous avons formulé une approche qui va briser les barrières de l’arène du jeu en ligne », annonçait Pornhub lors du lancement, somme toute discret, de son casino en ligne.

L’aventure n’a pas duré. Les machines à sous virtuelles et les croupières à moitié nues du Pornhub Casino semblent aujourd’hui être intégrées dans une entreprise de jeu établie dans le paradis fiscal de l’île de Curaçao, qui exploite le concept sous les noms de PH Casino et PlayHub Casino. Les couleurs et la signature visuelle du site sont semblables à celles de la marque d’affaires de Pornhub, mais n’en utilisent pas le nom.

Mindgeek assure ne pas être liée à cette compagnie et envisage d’intenter une poursuite pour violation de sa marque de commerce.

Chose certaine, MindGeek est toujours bien active dans l’industrie des jeux en ligne. Sa filiale Nutaku, moins connue que les sites Pornhub et YouPorn, se spécialise dans les jeux de type free-to-play, avec une trame de fond pornographique.

Cette forme de jeu en ligne, à mi-chemin entre le jeu de hasard et le jeu vidéo, fonctionne grâce à des micropaiements. « C’est une forme de jeu qui n’est aucunement réglementée, contrairement aux jeux de hasard », souligne la chercheuse Sylvia Karouz, titulaire de la Chaire de recherche sur le jeu de l’Université Concordia. « De 2 à 3 % des joueurs de jeux free-to-play en deviennent dépendants. C’est une forme qui utilise les mécanismes de stimulation du jeu vidéo, mélangés avec les principes du jeu de hasard. »

La page d’accueil de Nutaku met au premier plan des jeux mettant en scène des dessins animés japonais à caractère sexuel (hentai). Mais certaines des aventures les plus populaires du site montrent également des scènes réelles très explicites, avec de courts extraits de vidéos pornos. Pour voir les images les plus crues de l’histoire, le joueur doit payer avec des jetons, qu’il doit acheter sur le site.

Aux États-Unis, le National Center on Sexual Exploitation (NSCOSE), une organisation conservatrice qui lutte contre la pornographie, affirme que MindGeek se sert de Nutaku pour attirer les mineurs vers la pornographie en exploitant l’immense popularité des mangas auprès des jeunes.

La pornographie animée alimente la dépendance sexuelle et influence les préférences sexuelles au même titre que la pornographie ordinaire. Mais en plus, elle ne se limite pas à la réalité ; elle modèle les désirs sexuels sur des fantaisies irréalisables. Ben Miller, responsable des stratégies numériques au National Center on Sexual Exploitation (NSCOSE)

Traffic Junky, la filiale publicitaire de MindGeek qui vend à des annonceurs toutes sortes de bandeaux publicitaires et des annonces au début des vidéos pornos, affirme dans une brochure promotionnelle obtenue par La Presse que l’industrie du jeu de hasard est l’un de ses principaux clients. Les industries du cannabis, des produits de santé et bien-être naturels, du divertissement pour adultes et du jeu vidéo sont aussi d’importants annonceurs sur PornHub, YouPorn et RedTube, selon ce document datant de 2021.