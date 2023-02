Chaque dimanche, La Presse diffuse le contenu des As de l’info, une plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne.

Laurent Côté Les As de l’info

Mélanie Loubert Les As de l’info

Le consentement, c’est important

Au cours des derniers mois, au Canada, de nombreux scandales sont sortis dans les médias au sujet du climat très toxique qui règne dans le monde du hockey. Le plus gros a évidemment été celui de Hockey Canada, qu’on te résumait dans un article l’automne dernier1, mais un autre a aussi été récemment révélé. Dans la foulée de ces évènements, on te propose de revenir sur le concept du consentement, qui est devenu fondamental, dans le sport et partout ailleurs. C’est parti !

NON aux abus de pouvoir !

Dans le sport, il arrive qu’on se retrouve sous l’autorité de quelqu’un. Il peut s’agir d’un entraîneur ou d’un capitaine d’équipe, par exemple. La plupart de ces personnes utilisent leur autorité pour rassembler les gens et créer un climat propice à l’apprentissage. Mais malheureusement, certains en abusent pour faire du mal à d’autres personnes.

Ces gens en position de pouvoir peuvent, par exemple, forcer des joueurs à faire des choses contre leur gré, sous peine d’une « conséquence ». Par exemple, un entraîneur pourrait menacer un de ses joueurs de le laisser sur le banc pendant tout le prochain match, sauf s’il fait 100 longueurs de patinoire sur-le-champ.

Il est clairement inacceptable de faire subir un tel traitement à un joueur. Mais parfois, ça peut être encore pire. Dans la dernière année, de nombreuses agressions sexuelles commises par un entraîneur sur des joueurs ont été signalées. Et bien souvent, le joueur en question avait moins de 18 ans.

Les initiations, un piège à éviter

Il a été déterminé que plusieurs cas d’agression sexuelle dans le monde du hockey ont eu lieu lors d’initiations.

En gros, une initiation est un évènement lors duquel de nouveaux joueurs sont accueillis au sein d’une équipe.

Une série d’activités est généralement organisée pour célébrer leur arrivée. Mais certaines de ces initiations ont mal tourné et les célébrations ont plutôt fini… en humiliations.

En Ontario, un groupe joueurs de hockey a d’ailleurs entrepris des démarches judiciaires contre leur ligue. Selon eux, cette dernière était au courant de ces situations, mais n’a rien fait. Plusieurs de ces joueurs affirment avoir subi des mauvais traitements sérieux lors d’initiations et en sont encore affectés psychologiquement aujourd’hui.

Malheureusement, des choses similaires se seraient aussi produites au Québec. Un mouvement chez les ligues de hockey est toutefois en train de prendre de l’ampleur pour bannir les initiations.

Mardi, le premier ministre François Legault a qualifié de « dégueulasse » ce qui se passe dans le monde du hockey. Il a d’ailleurs invité la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à s’expliquer publiquement sur ces scandales.

L’importance de se protéger

Ça peut sembler évident, mais il est quand même important de le rappeler : tout le monde a le droit de se sentir à l’aise et en sécurité, peu importe le contexte. Et lorsqu’on sent que la ligne imaginaire de ce qu’on considère comme « acceptable » est en train d’être franchie, il est primordial de se tenir debout et de refuser de se faire maltraiter.

La façon la plus simple de le faire est de dire non. Si ça ne fonctionne pas, on peut s’éloigner physiquement de la personne qui nous cause du tracas, en sortant de la pièce, par exemple. Il ne faut également pas hésiter à aller chercher de l’aide si une situation dégénère.

Si tu es témoin d’un évènement qui te trouble ou que tu vis toi-même quelque chose de bouleversant, des ressources existent pour en parler.

Pour plus de diversité en publicité

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Franck Julien enregistre la voix hors champ de la campagne Voilà de nouvelles voix.

As-tu remarqué qu’on entend toujours le même type de voix dans les publicités ? Quand la publicité concerne des camions, c’est très souvent un homme qui parle, et quand c’est pour des produits de beauté, c’est une femme ! Et il y a très peu d’accents différents également. Eh bien, une initiative appelée Voilà de nouvelles voix a l’intention de changer les choses. On t’explique !

La diversité mise de l’avant

Il existe des millions de personnes qui ont une belle voix. Malheureusement, ce sont presque toujours celles qui ont un certain type de voix qui sont sélectionnées pour parler à la télé ou à la radio. Il s’agit la plupart du temps de voix de personnes blanches à « l’accent québécois ».

Mélanie Delisle et Philippe Brassard, qui travaillent pour l’agence de publicité Cossette, ont donc eu une idée. Pourquoi ne pas mettre de l’avant des voix différentes ? C’est ainsi qu’ils ont créé l’initiative Voilà de nouvelles voix.

Cette initiative mène une campagne pour promouvoir les voix de la diversité, c’est-à-dire les voix de personnes noires, asiatiques, arabes, autochtones, etc. Pour ce faire, on invite des artistes de la voix pour enregistrer des messages sur le sujet qui vont être diffusés à la radio. Franck Julien, que tu peux voir sur la photo de l’article, est l’un d’entre eux.

Tu peux écouter l’un des messages publicitaires ici :

Pourquoi est-ce important ?

Dans une société, il est essentiel que tout le monde se sente représenté et puisse s’identifier aux choses que chaque personne voit, peu importe son sexe, ses origines ou la couleur de sa peau. C’est pour cette raison que depuis plusieurs années, de plus en plus de mouvements ont vu le jour, notamment pour faire plus de place aux femmes et aux personnes issues de la diversité.

Or, en publicité, on a tendance à utiliser des voix que les auditeurs ou téléspectateurs ont l’habitude d’entendre, soit des voix « blanches ». Cette technique vise à établir une certaine « confiance » entre la personne qui parle et la personne qui écoute.

Je t’invite à prêter attention aux voix que tu entendras dans les publicités cette semaine. Bientôt, tu seras peut-être en mesure d’en entendre de nouvelles avec différents accents !

D’après un article d’Émilie Côté, La Presse

C’est la saison des carnavals !

As-tu déjà entendu parler du Carnaval de Rio, de Venise ou… de Québec ? Avant que prennent fin ces périodes de festivités, Mélanie t’explique ce qu’est la période des carnavals et d’où cette drôle de tradition provient !

