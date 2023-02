Si monsieur Sylvestre était un homme blanc qui se promenait avec une poupée noire en Amérique du Nord en rigolant, est-ce que ça serait acceptable ? Il faut être sensible à ce que les Noirs ont enduré pendant des centaines d’années. On ne devrait pas avoir à expliquer aujourd’hui pourquoi ce n’est pas correct de présenter une poupée noire avec des grosses lèvres rouges et des grosses dents.