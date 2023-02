(Montréal) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rendra la semaine prochaine en Inde « afin d’approfondir les liens bilatéraux et de resserrer les partenariats ». Elle est attendue à Delhi les 6 et 7 février, a indiqué Affaires mondiales Canada dans un communiqué, samedi.

La Presse Canadienne

« L’Inde est un partenaire essentiel pour le Canada dans la poursuite de ses objectifs dans le cadre de la Stratégie pour l’Indo-Pacifique et sur la scène internationale », souligne le communiqué.

Mme Joly rencontrera son homologue indien, le ministre des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar. Ils détermineront les domaines où les deux pays pourraient collaborer davantage sur les enjeux mondiaux et régionaux, d’autant plus que l’Inde assure la présidence du G20 cette année.

PHOTO SAJJAD HUSSAIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le ministre des Affaires extérieures indien, Subrahmanyam Jaishankar

La ministre Joly s’entretiendra également avec des intervenants du milieu des affaires et de la société civile.

« L’essor de l’Indo-Pacifique peut créer des avantages locaux extraordinaires ainsi que des possibilités de prospérité, de croissance économique et d’emplois mieux rémunérés partout au Canada. Des technologies propres aux minéraux critiques en passant par les programmes d’éducation, il existe une demande en Inde pour ce que les Canadiens fabriquent et cultivent et pour les services que nous offrons », a déclaré Mélanie Joly.

Il y a 1,8 million de Canadiens d’origine indienne au Canada, selon Affaires mondiales Canada.

En 2021, l’Inde était le 13e partenaire commercial en importance du Canada, indique le communiqué, « les investissements directs canadiens en Inde s’élevant à 2,9 milliards CAN ».