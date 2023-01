Décryptage

De l’utilité des sanctions

Le Canada a imposé plus de 1700 sanctions à des individus ou entités étrangers en 2022. Le recours sans précédent à cet outil de dissuasion a certes été dopé par l’invasion russe en Ukraine, mais le fait qu’il s’impose de plus en plus comme une arme incontournable soulève une question à la Yvon Deschamps : les sanctions, qu’ossa donne ?