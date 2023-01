Pluie verglaçante, neige et grésil dans le sud du Québec

Comme pour souligner les 25 ans de la crise du verglas, un mélange de précipitations, incluant de la pluie verglaçante, est attendu dans le sud du Québec à partir de mercredi soir.

Les régions les plus affectées seront les plus près de la frontière américaine, comme Vaudreuil-Soulanges et la vallée du Richelieu, où 10 à 15 millimètres de verglas sont attendus à compter de mercredi soir, indique Environnement Canada.

À Montréal, c’est un mélange de précipitations qui devrait s’abattre, soit de 2 à 5 millimètres de verglas ainsi que jusqu’à 10 centimètres de neige mêlée de grésil, détaille Frédéric Dubuis, météorologue pour Environnement Canada.

À ces précipitations s’ajouteront des rafales pouvant atteindre 70 km/h.

Des alertes de pluie verglaçante sont aussi en vigueur pour l’Estrie, la Haute-Gatineau, Lachute et Saint-Jérôme.

L’heure de pointe de jeudi matin pourrait être compliquée sur les routes du sud de la province, en raison de ces prévisions météorologiques, prévient M. Dubuis. Des pannes d’électricité sont aussi à prévoir dans certains secteurs.

Les précipitations devraient diminuer en intensité à partir de jeudi.

Ce système dépressionnaire n’a toutefois rien à voir avec celui qui avait touché le Québec il y a 25 ans, plongeant une partie de la province dans le noir. « On n’est pas en vigilance extrême », indique M. Dubuis.

La Beauce, l’Estrie, Gatineau, la Mauricie, Mont-Laurier et la réserve faunique La Vérendrye font l’objet d’un bulletin météorologique spécial avisant de précipitations mélangées de neige et de grésil pouvant atteindre de 10 à 15 centimètres.

« L’accumulation rapide de la neige et du grésil rendra les déplacements difficiles, précise Environnement Canada sur son site Web. Évaluez la possibilité de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel. »

En se dirigeant vers l’est, les précipitations devraient diminuer et aussi se stabiliser. À Québec, par exemple, de la simple neige est attendue.