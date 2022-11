Qui dit première neige, dit déplacements plus compliqués. La congestion était nettement plus dense, mercredi matin, dans l’ensemble de la région métropolitaine, alors que celle-ci recevait ses premiers flocons. La circulation semblait particulièrement pénible sur la Métropolitaine, l’autoroute Décarie et l’autoroute 25.

Les temps de passages dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en chantier pour trois ans, étaient particulièrement longs en début de journée.

De Montréal en direction Rive-Sud, il faut compter plus d’une heure pour franchir les 10 kilomètres depuis le boulevard Viau à l’entrée du tube, selon les données de la plateforme Temps La Fontaine du gouvernement. À l’inverse, il fallait environ 25 minutes pour parcourir les 22 kilomètres entre Belœil et le tunnel.

Dans le métro, la Société de transport de Montréal (STM) ne rapportait aucun ralentissement à son service. Ailleurs dans la province, la circulation était plus dense à Sherbrooke, mais elle demeurait relativement plus fluide à Trois-Rivières et Québec.

Il faut dire que globalement, la première neige a causé son lot de complications sur le réseau routier, mercredi matin, les conditions étant beaucoup plus difficiles dans certains secteurs du Grand Montréal. Dès le début de la journée, un accident impliquant plusieurs véhicules est survenu sur l’autoroute 15 en direction nord, tout juste avant le boulevard Curé-Labelle, à Laval. Des voies ont dû être fermées.

La bretelle de l’autoroute 50 Est pour l’autoroute 15 Nord a aussi dû être momentanément fermée en raison des « conditions routières difficiles » et d’une « chaussée glacée », a rapporté le ministère des Transports et de la Mobilité Durable (MTMD) via le compte Twitter de Québec511.

Adaptez votre conduite

Dans les Laurentides, dans le secteur de Grenville-sur-la-Rouge, un carambolage impliquant six véhicules a par ailleurs forcé la fermeture de l’autoroute 50 dans les deux directions en début de journée.

À la Sûreté du Québec (SQ), on signalait mercredi matin « une dizaine de collisions matérielles » dans le Grand Montréal. « C’est rien de majeur, mais il y a plusieurs scènes. On demande aux gens d’adapter leur conduite aux conditions routières, et s’ils sont capables, de retarder les déplacements. Il faut aussi bien déneiger son véhicule, et surveiller l’état du réseau routier », affirme la porte-parole Marythé Bolduc.

« Montréal connaît aujourd’hui sa première chute neige de la saison. Nos équipes sont sur le terrain pour assurer des déplacements sécuritaires à l’ensemble de la population », a quant à elle écrit en début de journée la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons que tous les véhicules devront être équipés de pneus d’hiver cette année avant le 1er décembre, et ce, jusqu’au 15 mars. Les usagers n’ayant toujours pas effectué le changement sont invités à une vigilance accrue sur le réseau routier.

Environnement Canada avait publié mercredi matin plusieurs bulletins et avertissements de neige pour les régions du sud et de l’est du Québec. À Montréal, on prévoyait notamment 5 à 10 cm de neige au cours de la journée, tandis que les accumulations pourraient atteindre 10 à 15 cm en Mauricie et 15 à 20 cm dans la région de Québec.